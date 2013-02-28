Новости Беларуси. Система развития спорта Беларуси должна ориентироваться на результат. Об этом заявил 28 февраля Александр Лукашенко на встрече со спортивными чиновниками. Президент отметил, что не так давно мы были свидетелями важных спортивных событий, по которым можно судить о состоянии дел в белорусском спорте. В частности, чемпионаты мира по велоспорту на треке, биатлону, олимпийская квалификация по хоккею с шайбой.

Для встречи со спортивными чиновниками на высшем уровне были явные причины: Беларусь не сыграет в хоккей на Олимпиаде, ни одной медали на Чемпионате мира по велосипедному спорту. Хотя здесь мы объективно могли рассчитывать на успех. В общем, страсти по потерянным местам в мировой спортивной элите не утихали, и не только в среде болельщиков. Министр спорта, первый вице-президент НОК и помощник Президента по вопросам спорта и развития туризма сегодня делали выводы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Время подошло. Произошли очень важные события в нашем спорте, которые характеризуют состояние нашего спорта. Я имею в виду закончился Чемпионат мира на велотреке. Наша сборная успешно провалила отборочный турнир по хоккею на Олимпиаду предстоящую, она пройдет практически у нас дома, но мимо нас, в Сочи, и не с нами. Минское «Динамо» закончило свое участие в КХЛ, хуже, чем в прошлом году выполнены обещания. По-моему, «Юность» в ВХЛ - еще хуже, провалилась полностью. Чемпионат мира по биатлону также показал узкие места, если б не Домрачева и ее победа в мастарте, не о чем было бы вообще говорить. Но эта победа нас не должна нас сбивать с толку, и мы не должны думать, что у нас там все хорошо. То есть ряд мероприятий – и везде провал.

С докладом по вопросам развития спортивной отрасли выступил министр спорта и туризма Александр Шамко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент одобрил предложения чиновников по реформированию спортивной отрасли, а также отметил необходимость их реализации в сжатые сроки. Также глава государства поручил провести пресс-конференцию, на которой будет представлена более полная информация о состоянии дел в белорусском спорте.

В ходе встречи отдельное внимание уделили хоккею с шайбой. К нему в Беларуси традиционно особое отношение. Наша страна 20 в мире по числу людей, которые занимаются таким видом спорта. А это четыре с половиной тысячи человек.

На базе такой популярности до сих пор четко не налажена так называемая клубная вертикаль: от детских спортивных школ до команд высокого уровня. И, в целом, по мнению экспертов, сейчас рано говорить о комплексной политике по развитию детского и юношеского хоккея. Доработать эту модель «под результат»— одна из главных задач спортивных чиновников. Для этого у них есть большие полномочия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Помните о том, что нужны конкретные результаты. Впереди Олимпиада зимняя, не за горами и летняя Олимпиада. Время пробежит. А кроме Олимпиады у нас еще и Чемпионат мира по хоккею. Я смотрю, полная тишина, полные провалы, полная тишина в этом плане. Не справились – всех метлой. Должны прийти новые люди, которые хотят работать. Хуже уже же не будет.

Круг основных проблем очерчен: одной из наиболее важных сегодня выделили слабую подготовку тренерских кадров. Сейчас чуть меньше половины тренеров вовсе не имеют квалификационных категорий. А на этом фоне ведется интенсивная господдержка спорта. В частности, в стране построено 28 ледовых арен, не все из которых могут работать круглый год. На некоторых площадках с мая по август лед приходится топить по причине дорогого содержания. А это - упущенное время для тренировок, очень важное в межсезонье. Отсюда и посыл чиновникам: найти «золотую середину» и превратить количество внимания к развитию спорта в качество.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Шаги должны быть предприняты во всех направлениях. Первое, как мы говорили, это реорганизация самой структуры министерства, выстраивание четкой вертикали управления национальными командами. Сегодня много проблем в подготовке резерва, в подготовке детско-юношеского спорта, где, конечно, зачастую у нас необходимо, чтобы была более качественная подготовка не за счет количества, а за счет качества. Осуществлять не набор в детско-юношеские школы, а отбор, отбор перспективных, талантливых ребят.