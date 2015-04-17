Беларусь на Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане откроет павильон площадью 700 квадратных метров

Новости Беларуси. Белорусский павильон станет одним из самых интересных на «ЭКСПО-2015» в Милане. В этом уверен заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов. Такое заявление он сделал на презентации официального сайта Беларуси. Планируется, что крупнейшую международную выставку за полгода посетит не менее 20 млн человек. Откроется она 1 мая.

Елена Папковская — мастер соломоплетения. Занимается любимым ремеслом 20 лет. За это время её лошадки, пауки и корзинки собирали очереди в США и Индии. Теперь произведения уникального народного ремесла отправятся покорять Милан.

Елена Папковская, мастер соломоплетения, член Белорусского союза мастеров народного творчества:

Белорусская золотая соломка — такой бренд в мире существует. Это золото, которого нет нигде. Иностранцы очень благодатно воспринимают наше искусство, нашу традиционную культуру.

Все о народном творчестве и не только. Причем на разных языках. Национальный колорит в виртуальном мире — уже реальность. Такой нашу страну еще не видели.

Максим Слиж, СТВ:

Теперь узнать всё о Беларуси можно в режиме онлайн. Один клик мышкой и перед гостем появляется подробная информация в сопровождении инфографики. Пока доступна только русская версия сайта. В ближайшее время в меню появится итальянский и английский языки, а также специальная версия на белорусском.

Контент был разработан таким образом, чтобы посетитель мог не только узнать конкретную статистическую информацию, но и отправиться в виртуальное путешествие по стране. Познакомиться с промышленностью, сельским хозяйством, социальной сферой, инфраструктурой.

Вячеслав Бриль, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы бы хотели, чтобы после посещения нашего павильона у жителей европейских стран появилось большое желание посетить нашу страну. Воочию убедиться тем наших богатствам, гостеприимству наших людей.

«ЭКСПО» или всемирная выставка — крупнейшая международная площадка для демонстрации технических и технологических достижений.

Белорусский павильон в Милане организаторы выставки уже назвали в пятерке лучших. На площади в тысячу квадратных метров разместится экспозиционный и конференц- зал, ресторан национальной кухни, ветряная мельница. Планируется, что выставку посетят делегации из 6 областей Беларуси. Каждая с оригинальной программой и предложениями.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Участие в «ЭКСПО» – это, прежде всего, такой страновой маркетинг и такая глобальная презентация Республики Беларусь на международной арене: какие возможности с точки зрения экономического сотрудничества, туристических поездок, знакомства со страной мы здесь может предложить. Поэтому рассчитываем, что белорусский павильон будет местом активного общения и презентации Беларуси.

Старт выставки запланирован на 1 мая. 9 сентября на «ЭКСПО-2015» — национальный день Республики Беларусь с визитами официальных делегаций с большой культурной программой не только на площади павильона, но и на центральной площадке «ЭКСПО-2015». Продлится ЭКСПО шесть месяцев. За это время её посетят около 20 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.