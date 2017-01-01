Беларусь на внешних рынках: в каких странах Синеокая оставила свой след в 2016 году

Новости Беларуси. Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле – одно из самых посещаемых туристических мест. Да и в Беларусь в 2016 году приехало больше гостей, а еще больше приедет – в 2019-м наша страна принимает II Европейские игры и, к слову, не только в Минске.

А вот белорусы в ушедшем году изрядно потрудились на внешних рынках, отстаивая наши национальные интересы в разных уголках планеты. Например, могущественный Китай включил нашу страну в четверку самых близких стратегических партнеров.

Египетский рынок для Беларуси очень перспективен, как и рынок всего арабского мира.

В Египет мы еще обязательно вернемся. И брошенная монетка вернется миллионами от взаимовыгодного сотрудничества. Например, египтяне нуждаются в нашей помощи при разработке пресноводных источников. В уже минувшем 2016 году арабский мир, а он достаточно закрыт и консервативен, не просто приоткрыл свои двери для Беларуси. Широко и гостеприимно распахнул. Абу-Даби, Дубай, Доха.

В большой политике личные отношения – фактор важный, но не основополагающий. В первую очередь арабские эмиры любое общение оценивают в денежном эквиваленте. И здесь перспективы у нашей страны неисчерпаемы.

Белорусский экспорт в Эмираты за последние несколько лет увеличился почти в три раза. ОАЭ заинтересованы в использовании выгодного географического положения Беларуси. Наша страна в Евразийском экономическом союзе, а это выход на единый рынок нескольких государств. Новый логистический центр с арабскими инвестициями может появиться под Оршей.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Беларусь привлекательна для этих стран, в том числе как страна высокотехнологичная. Наш Парк высоких технологий очень хорошо известен. Кроме этого в сфере высоких технологий привлекает белорусский оружейный экспорт. Обсуждается покупка за счет средств инвестиционного фонда Катара еврооблигаций Республики Беларусь в 2017 году.

А это уже другая часть света, но прежний вектор. Белорусско-китайский год сотрудничества выдался не просто продуктивным – прорывным. Поднебесная назвала Беларусь «стратегическим партнером». Формулировка с четырьмя прилагательными: доверительные, всесторонние, стратегические и взаимовыгодные. Такие слова «на ветер не бросают». Кстати, до этого времени в китайском топ-списке были только три страны: Великобритания, Россия и Пакистан.

Белорусско-китайская дружба в валютном эквиваленте тоже впечатляет: 11 миллиардов долларов – общая сумма потенциальных контрактов, которые предстоит реализовать. «Шелковый путь» освоят белорусский березовый сок, наша «молочка» и даже мебель.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

34 предприятия молочной отрасли для поставки на Китай, а также прошли проверку четыре мясокомбината нашей республики. Ожидается, что в будущем году, в первом квартале, будет принято решение Китайской Народной Республики на предмет поставки нашей говядины.

Те самые ворота в «Шелковый путь» – Пакистан. Здесь за 2016 год Беларусь серьезно укрепила свои позиции. Мы заново открыли для себя Исламскую Республику всего два года назад. При ближайшем рассмотрении оказалось: Пакистан для нас абсолютно новый рынок численностью в 200 миллионов человек – это больше, чем во всех странах Евросоюза вместе взятых.

Экономика Пакистана за последние несколько лет сделала качественный рывок и теперь обладает потенциалом стать одной из крупнейших в XXI веке. Политические «Колумбы» – первые совместные проекты. Потенциал оценивают в миллионы долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Пакистан – это один из очень интересных опытов и сюжетов, которые были реализованы в последние годы. И, конечно, мы со своими возможностями, со своей техникой должны туда идти. Было подписано контрактов на поставки белорусской продукции на 56 млн долларов.

Новые горизонты для себя мы открыли и на другом континенте. Страны Африки – практически неизученный экспортный рынок. В приоритете – «дипломатия экономики». В перечне продвигаемых на эти рынки – продажа товаров промышленных: автомобили, тракторы, сельхозтехника; продукция нефтехимии: шины, волокна и удобрения.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень интенсивно велась работа по решению той задачи, которая поставлена, – диверсификация экспорта. Эта задача очень сложная. Я думаю, что мы достаточно успешно прошли по этой дороге. Вряд ли эта дорога будет легкой, потому что нигде никто никого не ждет на рынках, везде очень жесткая конкуренция. Она редко бывает с правилами, чаще всего она на грани фола. И нам тоже надо научиться действовать жестко, в своих интересах, отстаивать свои интересы. Я думаю, у нас эти возможности есть.

Мы принимали участие в саммитах ОДКБ и ШОС. Обсуждали интеграцию в СНГ в Бишкеке и ЕАЭС в Астане. Во внешней политике Беларусь делает ставку на открытость и конструктивность, принципиальность и гибкость. Страна доказала свою способность налаживать взаимовыгодный диалог.