Александр Лукашенко рассказал о подарке, который мечтает получить под Новый год

Новости Беларуси. 30 декабря Александр Лукашенко посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов. После теплого общения с жителями Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов, которые сопровождали его в рабочей поездке.

Под Новый год, независимо от статуса и возраста, принято загадывать желания. Журналисты поинтересовались у Александра Лукашенко, есть ли подарок, который мечтает получить Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, есть – 500 долларов средняя. Я об этом мечтаю. За этим будет стоять колоссальный, неимоверно тяжелый труд. Кто в это не верит, я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет, с ним мы расстанемся. Чего бы нам ни стоило, мы будем тяжелейшим образом идти к этой цели.