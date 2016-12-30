Президент Беларуси: социальные вопросы были, есть и будут всегда в центре внимания

Новости Беларуси. 30 декабря Александр Лукашенко посетил Николаевщинский дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов. После теплого общения с жителями Президент Беларуси ответил на вопросы журналистов, которые сопровождали его в рабочей поездке.

Уходящий год был богат на громкие события. Например, декабрь в нашей стране прошел под знаком кадровых решений. Александр Лукашенко назначил глав сразу нескольких ключевых ведомств. Выбор глава государства делал, исходя из профессиональных и личных качеств. Причем на каждую должность претендовали сразу несколько кандидатур. Среди основных задач для новых руководителей – оптимизация работы Администрации Президента.

Особое внимание в стране по-прежнему будет уделяться социальной сфере. Новые назначения говорят о том, что в стране взят курс на обновление и дебюрократизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В любом государстве, а мы ведь декларируем социально ориентированное государство, государство для народа, так вот тем более в таком государстве главное – это люди. Все эти, как я часто говорю, гайки, болты, экономика тогда чего-то стоят, если это делается ради людей. Если это делается не для людей, то не нужна такая и экономика, и вообще такое государство народу. Поэтому отсюда все, все ради людей. Социальные вопросы были, есть и будут всегда в центре внимания.