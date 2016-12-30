Александр Лукашенко: если государство не умеет заботиться о стариках и детях, кому надо такое государство

Новости Беларуси. Бизнес в Беларуси должен активнее участвовать в благотворительности и поддержке стариков и детей. Проработать соответствующие направление для деловых кругов поручил 30 декабря глава государства во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов.

Как отметил Александр Лукашенко, опираться в этом вопросе можно на положительный зарубежный опыт. Глава государства также подчеркнул, что помощь старикам и детям не должна быть эпизодической, по отдельным поводам или праздникам, а проводиться на постоянной основе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Традиция у нас хорошая. Дети и старики. И не только я, вы видите по телевидению, что и бизнесмены, и предприятия, я руководители органов власти едут к людям, особенно чтобы мы не забыли детей и стариков. Я только что сказал, что в зависимости от того, как ты относишься к этой категории людей (к старикам и детям), судят о государстве. Если государство не умеет заботиться о стариках, о детях, кому надо такое государство. Поэтому установлена была такая добрая хорошая традиция – в эти дни бывать у детей и стариков. Я принял решение приехать к старикам в этот год, именно к вам. Посмотреть, как вы здесь живете.

Визит – предновогодний, и поэтому общение прошло в теплой обстановке и за большим праздничным столом. Президент в кругу ветеранов войны и труда провел около часа. Такая традиция у главы государства – в канун Новогодних праздников дарить подарки людям, обделенным вниманием.

В свою очередь для Александра Лукашенко и его сына Николая постояльцы интерната связали теплые носки и свитера. Хотя интернат – только название. Здесь работают кружки по интересам, развита самодеятельность. 272 постояльца живут как в большой семье. С душевными посиделками и песнями. А сегодня им подпевал лично глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.