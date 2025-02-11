Беларусь на площадке ООН призвала отказаться от дискриминационных мер, подрывающих устойчивое развитие

Беларусь призывает международное сообщество отказаться от дискриминационных мер, подрывающих глобальную социальную стабильность, продовольственную безопасность и устойчивое развитие. На это в своем выступлении на 63-й сессии Комиссии социального развития обратил внимание заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всему миру наблюдается рост глобальных вызовов: геополитическая нестабильность, применение экономических санкций, рост неравенства между странами. В Беларуси убеждены, что мировой порядок должен основываться на принципах инклюзивности, равноправного сотрудничества и взаимоуважения. Только при этих условиях возможно обеспечить устойчивый экономический рост.

Павел Евсеенко, заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН:

Призываем международное сообщество отказаться от дискриминационных мер, подрывающих глобальную социальную стабильность, продовольственную безопасность и устойчивое развитие. Реальный путь к укреплению социальной сплоченности и глобальной справедливости лежит в расширении сотрудничества, отказе от санкционной политики, передаче технологий и обмене знаниями в целях развития. Беларусь остается открытой к взаимовыгодному партнерству и нацелена на дальнейшее укрепление международной солидарности и социальной сплоченности.

За последние 10 лет Беларусь смогла добиться значительных успехов в укреплении социальных гарантий. Государственные расходы на социальную сферу стабильно превышают 12 % ВВП, а уровень безработицы остается одним из самых низких в регионе. Высоким стандартам соответствует индекс человеческого развития, отметил Павел Евсеенко. Наша страна смогла досрочно достичь цели развития тысячелетия по искоренению крайней нищеты, а сегодня продолжает реализовывать масштабные инициативы, направленные на сокращение бедности и повышение качества жизни населения.