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Между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической сфере

16 января 2017 14:25
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Новости Беларуси. Беларусь и Египет по итогам переговоров глав государств в Каире подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Так, между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах.

Напомню, что в конце декабря делегация Минской области была с визитом в Южном Синае. Тогда состоялись переговоры и тематические круглые столы между представителями Миноблисполкома и предприятий области с администрацией и влиятельными бизнесменами губернаторства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Беларусь-Египет

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