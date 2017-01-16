Между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической сфере

Новости Беларуси. Беларусь и Египет по итогам переговоров глав государств в Каире подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах.

Так, между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической и социально-культурной сферах.

Напомню, что в конце декабря делегация Минской области была с визитом в Южном Синае. Тогда состоялись переговоры и тематические круглые столы между представителями Миноблисполкома и предприятий области с администрацией и влиятельными бизнесменами губернаторства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.