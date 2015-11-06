Александр Лукашенко: Я горд служить белорусскому народу

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости. В присутствии тысячи гостей была принесена Присяга и соблюдены и другие предусмотренные Конституцией процедуры.

Ярким моментом 6 ноября стали и торжества на площади Государственного флага.

За торжественной церемонией вступления в должность вновь избранного Президента Александра Лукашенко, без преувеличения, могла следить вся страна. Государственные телеканалы вели прямую трансляцию из Дворца Независимости и площади Государственного флага.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня переполняет чувство гордости за наше сплоченное общество, за миллионы земляков, граждан нашей свободной Беларуси. Во время прошедшей кампании по выборам главы государства наш народ в очередной раз продемонстрировал всему миру высочайшую политическую культуру, единство перед лицом внешних вызовов и независимых суждений. Нас не разобщили в прошлом, не удалось это сделать в настоящем и, я абсолютно уверен, никогда не удастся сделать это в будущем. Многочисленные наблюдатели, и наши, и зарубежные, могли убедиться в том, что вся выборная кампания прошла спокойно, открыто, в строгом соответствии с белорусским законодательством. Всем кандидатам были предоставлены широкие возможности для агитации.

Я от всего сердца благодарю вас, дорогие соотечественники, всех тех, кто меня поддержал. Хочу подчеркнуть, что это абсолютно не мой, не личный успех, это наша общенациональная победа, это победа белорусского народа. Подчеркиваю без всякой лести: впервые за все предвыборные кампании это была кампания, наблюдая за которой и я, и все вы гордились сами собой и гордились нашим народом. Вы видели, что творилось вокруг. Народ спокойно, тихо, открыто пришел и показал, кто хозяин в этом доме. В этом величайшая заслуга белорусского народа, и я горд служить этому народу.

Телеверсия торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси будет транслироваться сегодня в 9 вечера по главным телеканалам страны. В эфире покажут и праздничный концерт «Вместе в новый день», который еще состоится во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.