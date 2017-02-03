Декрет об иждивенчестве, школьные программы, конфликты с Россией: четвёртый час продолжается «Большой разговор с Президентом»

Новости Беларуси. Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до 500 долларов в 2017 году должно быть выполнено. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 февраля во время встречи с представителями общественности и СМИ.

Большой разговор с Президентом продолжается уже 3,5 часа.

Отвечая на вопросы журналистов и экспертов, которые также приглашены к диалогу, глава государства поднял немало актуальных для страны тем. Образование, медицина, работа государственного и сектора экономики, внешняя политика и отношения с Россией, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вот здесь – в выставочном комплексе на проспекте Победителей уже четвёртый час идёт «Большой разговор с Президентом». Отмечу, что вокруг наиболее актуальных тем разворачивается дискуссия. Так, например, между приглашёнными экономистами – Романчуком и Солодовниковым успел состояться даже небольшой спор о том, достаточно ли быстро развивается белорусская экономика. Поднимались и такие темы, как увеличение зарплат, пенсий.

Кроме того, глава государства высказался на тему белорусско-российских отношений, в настоящий момент они складываются непростым образом.

Буквально 2 февраля появились сообщения о том, что Россия на некоторых участках с Беларусью вводит контрольно-пропускные пункты. Но и ещё более громкие сообщения российских СМИ о якобы начале процедуры выхода Беларуси из некоторых межгосударственных объединений с Россией. Отмечу, что все это на фоне предстоящего Высшего Госсовета и идущих углеводородных споров, смотрится не очень хорошо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока я Президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина брошен не будет. Вы должны это знать четко. Но вы должны понимать, что в России разных сил море.

К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны.

И что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением или с решениями самого президента. Я об этом своему другу часто говорил. Это уже никуда не годно. Эти обострения не впервой.

Россия ведь часто хваталась за газовую трубу, за нефтяную трубу, что происходит и сегодня. Это уже привычка такая. Хоть после всяких таких конфликтов, пусть непублично, но мне всегда говорили: да, мы погорячились. Разве не погорячились? Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно.

Это нерентабельно, неэффективно, но свобода, независимость – это очень рентабельно и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами.

Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают. Они думают, что никуда не денутся. У нас есть межгосударственные договоры. Мы ни одного договора не нарушили. Россия пинает их в хвост и в гриву. По нефти договорились 24 миллиона тонн ежегодно поставлять. До 18 сократили, потом – до 16 вроде бы хотят, а вообще, говорят, 12 будут поставлять. Но вы же подписали? Это ненормально. Это нужно заканчивать. На этом много не получишь. Мы – не Украина, мы – не антироссийские. Мы в НАТО не стремимся.

Мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, нашего отечества – Беларуси и России.

Это наше общее. И я бы хотел, чтоб вот этот конфликт наверху, ни в коем случае не опустился донизу. Поэтому я вас очень прошу: никогда не обижайте россиян.

На «Большом разговоре с Президентом» шла речь и о белорусской школе, о шестом учебном дне, зачем он нужен, будут ли уроки религиоведения, как в соседних государствах, сколько времени надо уделять спорту или развитию эстетических художественных талантов детей.

Высказался Президент и о системе образования в целом, о том, как государство работает над её совершенствованием.

Александр Лукашенко:

У нас школа перегрузила детей настолько, им дышать некогда. А мы же хотим кроме школы, чтобы наши дети, это уже как отец говорю, занимались немножко спортом. Для чего? Ну не для показухи, для здоровья, чтобы он нормальным, здоровым, красивым рос. А если не дай бог у кого-то есть способность к музыке, писать картины, петь, танцевать, где взять это время?

Они итак 10 часов в школе заняты уже в 7 классе.

Я подумал, почему мы 5 дней работаем, 2 отдыхаем, а дети должны работать 6 дней и ещё на воскресенье хватает.

И было принято решение, давайте программу сделаем, надо с программы учебников начинать. Второе – надо заставить учителя работать в школе с учеником, чтобы домашнее задание он делал даже не два часа. А у нас сегодня 4. А у старших 5 и репетиторство, это что нормально? И это надо все выкорчевать.

В советские времена этого не было, а если было – маленькие элементы, никакого репетиторства. Вот школа базовая давала знания, вступительные экзамены на базе этой школы они шли, и я, и вы многие, и Ковалёв. Мы сдавали эти экзамены вступительные и поступали или не поступали в ВУЗы. А сегодня, что вы сотворили? Вот поэтому был введён вот этот субботний день, и суббота должна была быть спортивным днём, трудовое обучение, ну и кто-то может быть хочет чего-то там подрепетировать. Я настаивал на том, чтобы убрать какие-то гимназические классы и прочее,

когда за деньги или лучшеньких, умненьких отбирали в отдельный класс, их отдельно учили, а вы тут уже отбросы. А у нас учились все.

Помимо глобальных вещей, речь заходит и о частности, глава государства делится очень интересными деталями – общение с президентами других стран, предпринимателями, судьбами конкретных людей и жизненными ситуациями, в которые они попадают.

Александр Лукашенко говорил об оптимизации, назвал цифры, сколько людей, например, работают во Дворце Независимости.

Детально проанализировали Декрет об иждивенцах, кто под него подпадает – большинство это белорусского общества или всё-таки небольшая, но активная протестная часть, вообще зачем появилась эта норма, какой от неё эффект. Александр Лукашенко, в частности, назвал цифру за 2016 год, сколько государств собрало выплат от, так называемых, иждивенцев – 12,5 миллионов рублей.

Александр Лукашенко:

И ведь люди некоторые, почему отреагировали очень остро, таких не много, что их обозвали тунеядцами? Потому что тунеядец – это советский термин. И тогда под этим понимали людей – бездельников и асоциальный образ жизни, которые вели. И вот люди это перенесли на себя. Не надо переносить. Я не скрою, у меня был элемент мотивации, когда я принимал это решение, что до сих пор, особенно в сельской местности, в малых городах, где друг друга знают, некоторые с утра до ночи работают и детишки у них,

получая так какие-то 400-500 рублей, им не просто – с утра до ночи.

А некоторые лоботрясы ходят, они же видят друг друга, ни черта не делают, а живет неплохо и нигде не работает. В рыночной экономике ты пользуешься благами. Ты что платишь за здравоохранение, медицину 100%? Не без недостатков в нашей медицине, согласен. Но вопрос не в этом. Сколько мы за это заплатили? Образование, безопасность, оборона, на улицах безопасность и прочее, и прочее.

Вот эти льготы для детишек – это расходы.

Почему я должен платить налог, а ты не учавствуешь, хотя больше, меньше, но получаешь соответствующие услуги. Иди работай и плати.

Некоторые в конвертиках заработную плату получают, а налоги из этого платят?

То есть здесь мы даже обнажили те процессы, которых мы не видели до принятия этого документа.

Если кого-то это обидело, ну не я виноват, что обозвали это тунеядцами. Вы здесь не найдёте в Декрете №3 Президента слова тунеядец. Ну а потом, почему подавляющая 95% масса населения за это переживает? Вы работаете, платите налоги. Этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем для того, чтобы работали. Ну и опять, мы же не заставляем работать.

Идёт уже четвёртый час «Большого диалога с Президентом». Понятно, что такие мероприятия не могут быть короткими.

Желающих задать свой вопрос любой вопрос Президенту без всяких ограничений достаточно много.

В январе 2015 года на общение Президента с журналистами был установлен рекорд –7 часов общения. Как будет в этом году, узнаем скоро.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь