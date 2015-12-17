Новости Беларуси. Беларусь и Украина будут решать проблемы на границе через специальных уполномоченных. Протяженность общих рубежей — более тысячи километров. Сейчас ведутся работы по демаркации границы. Этот процесс напрямую не влияет на безопасность на этом участке. Инженерные сооружения строятся не на самой линии госграницы. В зависимости от конкретной местности они могут быть и в сотнях метров от нее. Вместе с тем ситуация на южных рубежах остается стабильной и контролируемой. Появление института специальных уполномоченных будет способствовать этому и в дальнейшем.

Владимир Базанов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Пограничные уполномоченные будут с украинской стороны и с нашей, будут уполномоченные их заместители и так далее. Для того, чтобы они могли и предотвращать какие-то инциденты. Если эти инциденты будут возникать, чтобы они своевременно и быстро эти вопросы решали.

Между тем граждане Украины преобладают с числе трудовых мигрантов в нашей стране. Всего в этом году в Беларусь в поисках работы приехали около 26 тысяч иностранцев. Это не только украинцы, но и россияне, граждане Казахстана, Армении и Китая. Повышение миграционной привлекательности Беларуси постоянно растет. Еще три года назад количество иностранцев, которые въехали в Беларусь для работы, составляло 10 тысяч граждан.

Анна Левицкая, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Основная масса трудящихся мигрантов работает у нас в сельском хозяйстве, в строительной отрасли, чуть меньше в сфере обслуживания. Количество трудящихся мигрантов Республики Беларусь постоянно растет. Динамика положительная наблюдается с момента 2012 года, а количество выехавших граждан из Республики Беларусь для трудоустройства за ее пределами при содействии именно лицензиатов, то есть те, которые выехали на законных основаниях, оно уменьшается.