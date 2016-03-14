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Беларусь и Таиланд готовы к работе в глобальном масштабе

14 марта 2016 06:44
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Новости Беларуси. Беларусь и Таиланд готовы к работе в глобальном масштабе. Для того, чтобы реализовать это обоюдное намерение в жизнь, наша парламентская делегация 14 марта посетит с официальным визитом Бангкок. Переговоры, в том числе с руководством Королевства, растянутся на пять дней.

За это время стороны намерены наполнить конкретикой сотрудничество в торгово-экономической сфере. Этому, в частности, должен поспособствовать первый совместный бизнес-форум. В центре внимания также расширение договорно-правовой базы.

Напомню, за ее создание в полномасштабном формате ранее выступил Президент Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с вице-премьером Таиланда, которая состоялась в конце февраля в Минске. Именно тогда стороны договорились выйти на новый уровень отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Таиланд

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