Александр Лукашенко: Будет справедливо, если вопрос повышения пенсионного возраста коснется всех

Позавчера, кстати, прекрасному белорусскому киноактеру, народному артисту Беларуси Владимиру Гостюхину исполнилось 70, и он по-прежнему самый востребованный и самый снимаемый белорусский киноактер. И не спешит на заслуженный отдых. Хотелось бы и с ним поговорить о пенсии, но сейчас он не в Минске – на съемках. Зато к нам в студию уже на подходе другой народный артист и двое уважаемых экспертов, с которыми мы обсудим пенсионную реформу в Беларуси. Эта тема стала предметом рассмотрения на совещании у Президента страны. Ключевые эпизоды мы сейчас увидим в сюжете, а тем временем гости появятся в нашей студии. Но смотрим сперва сюжет.

Повышение пенсионного возраста обсуждают давно. Проблема, что называется, назрела. Времена изменились. Изменились условия. Экономические, демографические, да и социальные. На этой неделе Правительство главе государства внесло ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я нахожусь между двумя потоками мнений: предложения Правительства, основанные на экономике (и абсолютно здесь я с ними солидарен), и мнением народа, к которому я не прислушаться не могу. Меня удивляет, что работающая часть населения нормально воспринимает повышение пенсионного возраста. Пока нас не понимают и не поддерживают население пенсионеров. Меня это удивило. Пенсионерам надо объяснить, что, не дай бог, мы станем перед фактом, что нам придется понижать пенсию. Вот этого нельзя допустить, потому что у наших пенсионеров и так пенсии невелики. И сокращать пенсии ни в коем случае нельзя.

Главный тезис главы государства – не процессы должны управлять нами, а мы – процессами.

Александр Лукашенко:

Надо идти от жизни. Благодаря нашей социально-экономической политике люди стали жить дольше почти на пять лет. Да не почти, а на пять лет. Средняя продолжительность жизни увеличилась по сравнению с 90-ми годами. Поэтому 55-60 лет – это нормальный возраст. И скажи женщине, что она старуха в 55 лет, или пенсионерка. Слушайте, обидится. А когда мы предлагаем, раз, не старуха, не пенсионерка, давай, поработай – другое какое-то мнение. То же самое и про мужиков можно сказать. Они демонстративно не обижаются, но в душе в 60 лет мужик – это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет.

Переход к новой схеме для общества должен быть безболезненным. Поступательным.

Александр Лукашенко:

Будет справедливо, если вопрос повышения пенсионного возраста коснется всех. Справедливо. Но надо учитывать все: разницу продолжительности жизни мужчин и женщин, специфику города и села, условия труда в некоторых сферах и другие факторы. Надо внимательно всесторонне рассмотреть все аспекты обсуждаемой темы и выработать наиболее оптимальные варианты, чтобы наша пенсионная система была надежной и работала без сбоев на благо людей.

Правительство предлагает три варианта. Самый популярный, с экономической точки зрения: женщины уйдут на пенсию в 60, мужчины – в 65. Более гибкие и приближенные к конкретной демографической ситуации: женщины – в 60, мужчины в 63, или женщины – в 58, мужчины – в 63.

Впрочем, решение будет принято лишь после широкого общественного обсуждения.