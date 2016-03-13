Когда и как в Беларуси изменят пенсионный возраст? – мнение Президента и народа

Новости Беларуси. Итак, самая обсуждаемая тема недели уходящей и, пожалуй, ближайших тоже. Когда же белорусы будут уходить на заслуженный отдых? Тема повышения пенсионного возраста зрела в обществе давно и вот, похоже, Беларусь подошла к этому рубежу уже вплотную. Это связано как с демографическими, так и с экономическими процессами.

Соотношение тех, кто зарабатывает и, соответственно, пополняет пенсионный фонд, и тех, кто эту самую пенсию получает, уже давно стремительно склоняется не в пользу первых. Если сегодня 100 человек платит пенсию 61-му пенсионеру, то через 4 года таких будет уже 66, а еще через 10 лет – 78.

Вот и получается, как в детской считалочке про то, как мы делили апельсин. Да и знакомые всем цифры: 55 – у женщин и 60 – у мужчин не менялись с 1932 года, когда средняя продолжительность жизни была всего 45 лет. То есть большинство граждан до пенсии тогда не доживало. А сейчас живут в среднем 73 года и каждый четвертый пенсионер продолжает работать.

Весь мир повышает возрастную планку, конечно, с учетом особенностей страны. На неделе белорусское правительство представило Президенту три варианта развития событий. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ изучил каждый из них.

Главный балетмейстер Гомельского городского центра культуры Людмила Свердлова с 1982 года бессменно трудится в родном коллективе. Вместе с мужем они создали вокально-хореографический ансамбль, сначала сделали его народным, а потом и заслуженным. Оставить дело всей жизни только потому, что так сложились цифры, для неё было неожиданно и в известной степени непросто. Сейчас Людмиле Свердловой 58. Это потенциально не пенсионный возраст.

А Виктор Ярошевич в профессии тренера уже больше 40 лет. Именно он в 2004-ом сделал Олимпийской чемпионкой Юлию Нестеренко. Драгоценными знаниями мэтр спринта готов делиться и на седьмом десятке.

Виктор Ярошевич, кандидат педагогических наук, профессор:

Я действительно люблю свою работу. Мне это нравится. А что касается возраста, чувствуется, что уже 66 лет, не скажу, что все легко получается, но в целом я не представляю себя без работы.

В поисках золотой середины. Так можно охарактеризовать широкую кампанию исследований, развернутую сейчас по всей стране. На одной чаше весов — очевидная выгода для бюджета. На другой — мнение людей, которые сегодня живут по пенсионным стандартам 30-х годов прошлого века.

Сейчас средняя продолжительность жизни в Беларуси — 73 года. Цифра растет, и это хорошо. Но вместе с ней идут вверх и другие пропорции.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если у нас 61 пенсионер на 100 работающих наблюдается сейчас, то в 2020 году будет уже 66 пенсионеров на 100 работников. Если ничего не предпринимать, то в 2030 году будет 78 пенсионеров.

В Беларуси действует так называемый солидарный подход формирования пенсионного фонда. За счет тех, кто сейчас работает. И если число пенсионеров по отношению к работающим продолжит увеличиваться, для системы социальной защиты наступят тяжелые времена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все хотят, чтобы пенсии повышались и обеспечивали нормальный уровень жизни, а вот каким образом достичь этого, тут мнения зачастую расходятся. Будем откровенны. Я сегодня нахожусь между двух позиций. Во-первых, правительство предлагает пенсионную систему значительно усовершенствовать. Речь идет о повышении пока пенсионного возраста, а затем и, возможно, реформирования в целом всей системы, дошлифовки или изменений некоторых направлений. Это одна позиция, позиция правительства. С другой стороны – население. Скажу откровенно, по моим данным (я уверен, что они точны), мы пока не достигли подавляющего большинства среди населения, которое бы поддерживало это предложение правительства о повышении пенсионного возраста.

Мнение общества разделилось. Аргументов «за» и «против» действительно хватает. Лучший вариант — рассматривать каждый конкретный случай. Но это утопия, построить которую законодательно невозможно.

Общество:

Это просто экономически очевидно необходимо, вот и все. Понятно, что станет меньше пенсионеров, люди будут дольше работать, буде меньше нагрузка на социальные наши фонды. Во всем мире так. Мы же такие, как и все.

Очень много пенсионеров, которых я знаю, работают и готовы работать. Абсолютное большинство. Очень мало кто готов сидеть дома.

Я думаю, что это дело хорошее. Пусть люди работают, пусть зарабатывают.

Я думаю, что эффект определенный будет, потому что, в любом случае, продолжительность жизни у людей достаточно серьезная. Если продлится возраст пенсионный, продлится период, который люди должны будут выработать, соответственно, они будут больше платить отчислений в пенсионный фонд и это определенную пользу для государства даст.

Конечно, обоснованно: или уменьшать размеры пенсий для пенсионеров, или увеличивать пенсионный возраст.

Практика зарубежья тоже показательна. Большинство государств уже приняло решение в пользу экономики. Планка пенсионного возраста колеблется от 55-ти до 67-ми лет. Постсоветский регион – внизу этого рейтинга. США, Канада и часть европейцев – в середине. А позже всех выходят на пенсию жители Исландии, Норвегии, Германии и Дании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В самых богатых странах пенсионный возраст значительно выше. У кого на 5, у кого на 10 лет. В Германии у нас сколько? – 67. Богатая страна, которая миллиарды тратит на помощь другим государствам, в том числе и на минимизацию последствий от наплыва беженцев. Они что, дураки? Нет.

Правительство бьет тревогу: без принятия скорых мер в пенсионном фонде может образоваться дефицит. На повестке 3 конкретных предложения: повысить пенсионный возраст и мужчинам и женщинам на 5 лет, второй вариант – мужчинам – на 3, а женщинам – на 5, и третий – всем добавить по 3 трудовых года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пенсионерам надо объяснить, что, не дай Бог, мы станем перед фактом, что нам придется понижать пенсию. Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, он мне сказал, что даже в России уже эта ситуация просматривается, что если сохранять пенсионный возраст на нынешнем уровне, а в пенсионный фонд нет поступлений достаточных, то придется понижать пенсию, потому что денег не хватает для того, чтобы раздать пенсионерам. Вот этого нельзя допустить, потому что у наших пенсионеров и так пенсии невелики. И сокращать пенсии ни в коем случае нельзя. Вывод один – надо идти от жизни, учитывая реальные процессы в демографической обстановке в стране, ни в коем случае не ухудшать материальное положение людей. Поэтому 55-60 лет - это нормальный возраст. И скажи женщине, что она старуха или пенсионерка в 55 лет. Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: раз не старуха, не пенсионерка, давай поработай – другое какое-то мнение. То же самое про мужиков можно сказать.

Какими темпами повышать пенсионный возраст? Самый вероятный шаг – поэтапное поднятие планки, к примеру, каждые полгода. Такой вариант даст возможность адаптировать рынок труда к растущему объему. Здесь важнейшая роль отводится реализации 78-го указа Президента, по которому в стране необходимо создать еще 50 тысяч рабочих мест. В основном — для молодежи. Ведь зачастую опытный сотрудник в буквальном смысле на вес золота.

Людмила Свердлова, главный балетмейстер Гомельского Городского центра культуры:

Читала и люди говорят, что выходишь на пенсию – депрессия может быть даже. Директор сказала: «Пака мы с вами не расстаемся, вы нам интересны, даже не думайте о пенсии». Как-то спокойнее стало.

На дворе Год культуры, а на носу крупнейший в стране фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод». В оргкомитете фестиваля Людмила Константиновна более полутора десятков лет. Опыт за это время накоплен бесценный. Не поставишь под сомнения и знания человека, взявшего со своей воспитанницей олимпийскую высоту. И еще многих и многих людей, очевидно, рано еще списывать в запас.

Когда и как будет повышен пенсионный возраст в Беларуси? – Этот вопрос пока остается открытым. Окончательное решение будет принято после широкого обсуждения.

Президент Беларуси рассмотрит три варианта изменения пенсионного возраста, предложенные Правительством. Одна из возможных дат начала поэтапного повышения возрастной планки – 1 января 2017 года.