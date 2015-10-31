Новости Беларуси. Беларусь и США планируют создание совместных предприятий по выращиванию скота мясных пород. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил министр сельского хозяйства нашей страны во время встречи с делегацией американских ученых и бизнесменов. Продукцию, которую будут производить на предприятии, планируют поставлять на рынки Ближнего Востока и Азии.

Кроме того, до марта следующего года планируется закупка около 10 тысяч голов высокопродуктивного крупного рогатого скота. Для животных планируют отвести необходимые площади естественных угодий в Витебской и Могилевской областях. Прорабатывается и вопрос поставки белорусской сельскохозяйственной продукции в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В США диаспора славян достаточно немалая. И наш визит в мае текущего года позволил нам встретиться с некоторыми представителями этой диаспоры, которые хотят, чтобы наш продукт был на полках потребителя США. Мы уже начали эту работу. Хотим сегодня организовать плотное взаимодействие с представителями Соединенных Штатов с той целью, чтобы действительно получилось то, что мы наметили.

Визит американских представителей агропромышленного комплекса первый в истории двусторонних отношений. Ему предшествовали договоренности, достигнутые в мае этого года во время пребывания в США белорусской делегации. Сейчас американские специалисты посещают фермы, специализированные учебные заведения и изучают опыт ведения сельского хозяйства в Беларуси.

Мартин Зибер, представитель американской компании по экспорту племенных животных:

Я очень впечатлен тем, что я увидел в сельскохозяйственной части Беларуси: оборудование, уровень развития, размеры ферм. Мои ожидания подтвердились и я был приятно удивлен тем, что я увидел, и уровнем, на котором вы находитесь.