31 октября по всей Беларуси прошли прямые телефонные линии

Новости Беларуси. Диалог местной власти и населения. Чиновники вновь вышли на прямую связь с жителями страны. Льготное кредитование и приватизация жилья, коммунальное хозяйство и благоустройство — за 3 часа работы только в Брестском облисполкоме ответили почти на полсотни вопросов.

Последние несколько недель на окна своей спальни Светлана Ковалюк смотрит, едва сдерживая слезы. Женщина уверена — в ее спокойную жизнь вот-вот ворвутся шум и суета: соседнюю квартиру перестраивают под офис.

Светлана Ковалюк, житель Бреста:

У них по проекту звукоизоляция не предусмотрена. И я против того, что возле моей спальни сделан вход в офис. Это будет урна, это будут окурки, это будут выходить сотрудники офиса или покурить, или кофе выпить, как у нас сейчас любят в офисах.

Сегодня со своей проблемой Светлана Григорьевна обратилась на «прямую» линию Брестского облисполкома. Кроме нее, дозвонились на этот телефон еще 20 жителей региона. Чиновники подчеркивают: количество вопросов сократилось, граждане все больше обращаются не за разъяснениями, а для решения конкретной проблемы.

Виктор Саковский, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета:

В основном вопросы сегодня касались темы приватизации жилья: несогласие с оценкой, разъяснения порядка, какие документы необходимы, куда обратиться в случае возникновения вопросов. Кроме этого, было значительное количества звонков по вопросам дальнейшего кредитования.

Работы по благоустройству этого двора еще не окончены, но местная детвора уже с удовольствием осваивает новую игровую площадку: качели, песочница, горка. Ведь еще недавно здесь для детских игр не было ни места, ни оборудования.

Валентина Зорина, житель Бреста:

Очень довольны, что установили горку, качели. Конечно, хотелось бы дождаться окончания работ, чтобы перенесли «балансир» и ожидаем кого-нибудь ограждения, потому что вблизи находится дорога.

Обустройство дворовых территорий, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и отопления — сегодня чиновники Брестской области приняли почти полсотни звонков. Все обращения взяты на контроль, по некоторым разъяснения дали сразу в ходе работы прямой линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.