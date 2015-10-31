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31 октября в Совете Республики обсуждали новые подходы к разработке законов экономического блока

31 октября 2015 16:59
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Новости Беларуси. 31 октября в Совете Республики обсуждали новые подходы к разработке законов экономического блока. Нормативно-правовая база должна вовремя реагировать на изменяющиеся условия и способствовать экономическому росту. Президиум научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития страны собрался в обновленном составе впервые.

Представители правительства, парламентарии, ученые, руководители  предприятий обсуждали закон о государственно-частном партнерстве и прогнозе социально-экономического развития. Уже в следующем месяце совет должен принять решение по национальной стратегии развития Беларуси до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Парламент Беларуси

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