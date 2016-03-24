Беларусь и Орловская область России договорились оживить былой товарооборот, который в последнее время немного «просел»

Новости Беларуси. Сельское хозяйство и промышленность. Именно эти направления должны стать ключевыми в отношениях Беларуси и Орловской области. О намерении развивать торгово-экономическое сотрудничество 24 марта во время встречи говорили Президент Александр Лукашенко и губернатор этого российского региона Вадим Потомский. Стороны договорились оживить былой товарооборот, который в последнее время немного «просел».

В этом году российский Орел отмечает большой юбилей. Городу на Оке исполняется 450 лет. За ним еще в средние века закрепился имидж хлебного места. В этом регионе очень плодородные земли. Почти везде чернозем. Поэтому Орел и обеспечивал долгое время зерном и мукой российскую столицу.

В наше время торговые связи Орловщины значительно расширились. В Беларусь этот регион поставляет продукты питания, автомобильные комплектующие, бытовую технику. Наша страна экспортирует молочку, нефтепродукты, грузовые авто. В прошлом году наторговали более чем на 92 миллиона долларов.

Глава Орловской области не скрывает интерес к Беларуси. Здесь имеют место и родственные узы (отец губернатора из Жодино), и сугубо практичный подход. Беларусь предлагает наработки в машиностроении, сельском хозяйстве, возведении инфраструктуры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю, что вы очень интенсивно развиваете сельское хозяйство. У нас есть взаимный интерес, не только односторонний, что мы готовы вам поставлять весь набор сельхозтехники, разработка которой у нас на достаточно высоком уровне. Но и у нас есть интерес к вам, тем более по племенному стаду, в сфере свиноводства и так далее. Вы очень много строите для людей, очень много. Мы также стараемся придерживаться этой линии. Значит, востребован строительный комплекс. И, вот, по всем этим направлениям, в том числе и горнорудная, добывающая промышленность, если у вас будет интерес к нашим сферам, которые вы можете применять, в том числе и технике, мы с большим удовольствием это сделаем, тем более Орловщина здесь рядом, нам сотрудничать бог велел. Что касается развития поселков, городов, без инфраструктуры не обойдешься. Я имею в виду дороги, транспорт, в том числе пассажирский. Автобусы на газомоторном, знаю, топливе, вы развиваете это направление. Как и мы, кстати, начинаем более интенсивно этим заниматься. И больше всего этим занимаются как раз российские наши партнеры. Мы производим весь спектр техники для этого. Мы готовы в этой сфере с вами сотрудничать и работать.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области Российской Федерации:

Сегодня нам остро необходим вопрос промышленного комплекса. Учитывая те технологии, те наработки, которые сегодня есть в Республике Беларусь, они были бы хорошо применимы на территории Орловской области. Что касается молочного производства, будем очень благодарны, если белорусская сторона окажется на нашей территории, мы начнем заниматься и молочным производством, что остро необходимо сегодня в процессе программ импортозамещения.

Губернатор уже побывал в Могилевской области, где посетил несколько крупных предприятий и даже заглянул во фруктовый сад. Оказалось, что на Орловщине более 5 тысяч гектаров яблоневых плантаций заброшены. Договорились поделиться и саженцами, и опытом в этой сфере. Тем более что для многих бизнес-проектов почва уже подготовлена. К примеру, губернатор предложил создать логистический центр по продвижению наших продуктов в России. Не занята и промышленная ниша. Пока нет ни одного сборочного производства нашей техники.

Вадим Потомский, губернатор Орловской области Российской Федерации:

В радиусе 400 км проживает 45 млн. населения, то есть рынок сбыта огромен. Молочное производство, переработка зерна, удобрения, ряд молочно-комплексного строительства с нуля, полного цикла переработки молока. Далее – то, что я говорил про промышленное производство. То есть спектр будет огромный. Сейчас профильные министерства выработают дорожную карту. Вы увидите: это будет большой объем работ.

В Орловской области действует масштабная программа по развитию села. Более 80% региона занимают сельхозугодия. Уже в профильном ведомстве Беларуси обсуждают и как достичь рекордных урожаев зерновых, и как вырастить яблоневый сад, и как создать совместные птицефабрики. Одним словом, поле для сотрудничества обширное. Стороны подписали дорожную карту взаимодействия на 2 года.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы видим очень интересные подходы в области строительство новых комплексов с оснащением нашим современным дальним оборудованием, чтобы действительно адаптировать, развить те передовые технологии, которые есть в нашей республике на таких богатейших землях, как Орловская область. Повышенный интерес – к созданию совместных предприятий по переработке молока. Внутри области нет мощностей по переработке. Потому предложили свои условия и свои технологии.

Еще одной точкой соприкосновения могут стать совместные проекты в строительстве. Этот аспект затронули уже на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Белорусы уже сейчас трудятся на многих стройках в России. Возводят и жилые дома, и промышленные объекты. В нашей стране есть и стройматериалы, и готовые проекты. Стать на взаимовыгодные торговые рельсы помогут и поставки белорусской коммунальной техники. К примеру, трамваев.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь :

Совсем недавно, в 14-м году, там более 200 млн.долларов наш взаимный товарооборот был. В прошлом году мы немножко ослабили, скажем так, результаты нашей деятельности взаимной. Мы очень рассчитываем на то, что мы те пики торгового оборота достигнем и превзойдем их в самое ближайшее время. Причем, мы полагаем, что для этого у нас есть все необходимое.

По итогам переговоров стороны пописали соглашения о сотрудничестве в разных сферах. А, чтобы ускорить бизнес-процесс, Беларусь откроет свое представительство в Орловской области. Представлен этот регион будет и в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.