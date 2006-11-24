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Беларусь и Кыргызстан завершили переговоры по вступлению нашей страны в ВТО

24 ноября 2006 11:43
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Соответствующий протокол подписан 24 ноября в Минске по итогам встречи премьер-министров двух стран. Киргизская Республика стала восьмой страной, с которой Беларусь окончательно завершила переговоры в этой области. Главы правительств обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Товарооборот двух государств по сравнению с 2005 годом вырос почти вдвое. 24 ноября говорили о возможности поставок на наш рынок ранних овощей, хлопка и другой сельхозпродукции. Киргизия намерена оснастить свое сельское хозяйство новыми белорусскими тракторами.
# Беларусь-ВТО

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