Беларусь и Кыргызстан завершили переговоры по вступлению нашей страны в ВТО

Соответствующий протокол подписан 24 ноября в Минске по итогам встречи премьер-министров двух стран. Киргизская Республика стала восьмой страной, с которой Беларусь окончательно завершила переговоры в этой области. Главы правительств обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Товарооборот двух государств по сравнению с 2005 годом вырос почти вдвое. 24 ноября говорили о возможности поставок на наш рынок ранних овощей, хлопка и другой сельхозпродукции. Киргизия намерена оснастить свое сельское хозяйство новыми белорусскими тракторами.