Президент Беларуси выступает за укрепление отношений в рамках СНГ

Об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября, выступая на встрече с руководителями делегаций заседания Совета глав правительств стран СНГ. Белорусский лидер отметил, что СНГ - одно из крупнейших экономических объединений, к сотрудничеству с которым проявляют огромный интерес Евросоюз, США, Китай и другие государства. На его долю приходится 10% мирового промышленного потенциала и 25% запасов важнейших видов природных ресурсов. Александр Лукашенко призывает укреплять СНГ и развивать механизмы зоны свободной торговли.