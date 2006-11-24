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Президент Беларуси выступает за укрепление отношений в рамках СНГ

24 ноября 2006 11:42
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Об этом Александр Лукашенко заявил 24 ноября, выступая на встрече с руководителями делегаций заседания Совета глав правительств стран СНГ. Белорусский лидер отметил, что СНГ - одно из крупнейших экономических объединений, к сотрудничеству с которым проявляют огромный интерес Евросоюз, США, Китай и другие государства. На его долю приходится 10% мирового промышленного потенциала и 25% запасов важнейших видов природных ресурсов. Александр Лукашенко призывает укреплять СНГ и развивать механизмы зоны свободной торговли.

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