Прямой эфир

Взаимодействие государств-членов ОДКБ совершенствуется

24 ноября 2006 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главы советов безопасности обсудят 24 ноября в Минске вопросы противодействия новым вызовам и угрозам. На рассмотрение Комитета ОДКБ вынесены вопросы дальнейшего повышения эффективности совместной деятельности государств- членов организации. В частности, - по формированию общей политики и обеспечению информационной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Секретари советов безопасности обсудят также пакет документов по финансово- экономической деятельности.

Другие новости рубрики

Все новости
24 ноября 2006 08:10

В Минске состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ

23 ноября 2006 14:59

Год без разбойных нападений на дорогах

23 ноября 2006 14:59

В Вене проходят заседания Совета управляющих МАГАТЭ