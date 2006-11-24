Взаимодействие государств-членов ОДКБ совершенствуется
Главы советов безопасности обсудят 24 ноября в Минске вопросы противодействия новым вызовам и угрозам. На рассмотрение Комитета ОДКБ вынесены вопросы дальнейшего повышения эффективности совместной деятельности государств- членов организации.
В частности, - по формированию общей политики и обеспечению информационной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Секретари советов безопасности обсудят также пакет документов по финансово- экономической деятельности.