Взаимодействие государств-членов ОДКБ совершенствуется

Год без разбойных нападений на дорогах

Беларусь - единственная страна в Европе, где в этом году не было зафиксировано ни одного разбойного нападения на дорогах. Об этом 23 ноября заявил Министр внутренних дел Владимир Наумов на коллегии МВД.