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Беларусь за бактериологическую безопасность

24 ноября 2006 09:04
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Наша страна принимает участие в конференции государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплениях запасов бактериологического и токсинного оружия. Форум проходит в эти дни в Женеве. Более 100 государств-участников по итогам конференции должны дать оценку эффективности КБТО, а также принять решения о деятельности организации в рамках Конвенции на следующие пять лет. В первый день работы Беларусь была избрана вице-председателем конференции.

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