Ли Цян: я готов вместе с белорусскими коллегами полноценно реализовать договорённости на высшем уровне

В Беларуси с официальным визитом премьер Госсовета Китайской Народной Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если главы государств Беларуси и Китая встречаются с завидным постоянством, то руководитель правительства из Поднебесной в нашей стране – редкий гость. Но знаковость визита не в этом. Между Минском и Пекином заключаются новые исторические соглашения. Договоренности ранее достигнуты лидерами стран. И визит представительной правительственной делегации из Китая – это формализация решений на высшем уровне.

Озвученные главой государства направления Ли Цян и Роман Головченко структурировали в международные документы. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы искренне приветствуем вас на белорусской земле и придаем исключительное значение данному визиту, который органично продолжает добрые традиции регулярных белорусско-китайских контактов на высшем уровне. Мы обсудили практические результаты, определили задачи, планы и перспективные направления двустороннего взаимодействия, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

В Самарканде главы государств подписали совместную декларацию о всепогодном и всестороннем партнерстве, а 1 марта 2023 года приняли совместное заявление об образцовых отношениях. Сегодняшние договоренности придают всем соглашениям практическую плоскость.

Ли Цян, премьер Государственного совета Китая:

Во время визита я готов вместе с белорусскими коллегами полноценно реализовать договоренности на высшем уровне и в дальнейшем наращивать наше взаимовыгодное сотрудничество на благо двух стран и наших народов.

Совместное производство легковых автомобилей в 2022 году – 25 тысяч, прогноз на этот – 80 тысяч. Причем белорусам китайцы передали лицензию на выпуск кроссовера, в перспективе лицензии еще на две модели. Двигатели, коробки передач, малотоннажная техника и специализированные краны, создание станков. На базе БНБК запланирована глубокая переработка зерна и выпуск уникальных для СНГ аминокислот. Наши молочники и китайские переработчики уже сейчас занимаются созданием двух совместных производств в Китае. От промышленности стараются не отставать и представители гуманитарной сферы.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы сегодня подписываем дорожную карту по развитию центра традиционной китайской медицины. Мы все прекрасно знаем, что традиционная китайская медицина известна во всем мире и пользуется популярностью. Наша страна не исключение. Мы должны прикладывать усилия, чтобы все такие новации, современные, которые очень популярны у большого количества населения земного шара, были у нас доступны. И в этом отношении мы данный процесс будем развивать на базе «Великого камня».