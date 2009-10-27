Беларусь и Катар укрепляют отношения и переходят к реализации проектов

Об этом шла речь 27 октября на встрече Президента Александра Лукашенко с начальником Генштаба Вооруженных Сил Катара.

Как заметил белорусский лидер, в последние месяцы отношения двух стран активизировались. Однако объём взаимной торговли пока незначителен. В этом году Минск посетили делегации катарских деловых кругов. Бизнесмены заинтересованы в том, чтобы выгодно вложить капитал, в частности, в белорусский гостиничный бизнес. Наша страна предлагает ещё ряд перспективных проектов, которые сейчас изучаются.

Александр Лукашенко: «Мы очень хорошо знаем возможности друг друга, но практическая реализация – по-моему, это перспектива. Поэтому ваш визит в Беларусь мы рассматриваем, как этапный визит. Мы очень надеемся, что после этой встречи начнется реализация многих наших замыслов. Руководство Катара выразило заинтересованность в рассмотрении Беларуси, как возможной туристической страны, мы это приветствуем и окажем в этом плане всяческое сотрудничество. Мы знаем, что ваш деловые круги заинтересовались нашей продукцией, и я знаю о заинтересованности в военно-технической сфере. В этом направлении у нас наметились некие положительные сдвиги. Хотелось бы, чтобы эти направления развивались».

Хамад бен Али аль-Аттыйя: «Мы высоко ценим наши отношения с Беларусью, и прежде всего в военной сфере. Думаю, что они дадут возможность развиваться сотрудничеству не только в этой, но и в других областях».