Беларусь и Чехия выстраивают политический диалог: в Праге принимают делегацию белорусских депутатов

Новости Беларуси. Беларусь и Чехия выстраивают политический диалог. Очередной шаг – укрепление парламентского сотрудничества. В эти дни в Праге принимают делегацию белорусских депутатов. Уже прошли их встречи в Министерстве иностранных дел на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Чехии.

Обсуждались вопросы сотрудничества на международной арене. Чешские дипломаты высоко оценили деятельность Республики Беларусь в вопросах поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ, отметили возможность поддержки нашей страны в рамках инициативы «Восточное партнерство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.