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Беларусь и Чехия выстраивают политический диалог: в Праге принимают делегацию белорусских депутатов

24 марта 2016 10:34
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Новости Беларуси. Беларусь и Чехия выстраивают политический диалог. Очередной шаг – укрепление парламентского сотрудничества. В эти дни в Праге принимают делегацию белорусских депутатов. Уже прошли их встречи в Министерстве иностранных дел на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Чехии.

Обсуждались вопросы сотрудничества на международной арене. Чешские дипломаты высоко оценили деятельность Республики Беларусь в вопросах поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ, отметили возможность поддержки нашей страны в рамках инициативы «Восточное партнерство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Чехия

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