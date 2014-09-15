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Беларусь и Австрия подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах

15 сентября 2014 17:00
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Новости Беларуси. Беларусь и Австрия активизируют сотрудничество. В Минске сегодня подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

Соглашение стало результатом белорусско-австрийских межмидовских консультаций. В Минск прибыла делегация Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и международных дел Австрии.

Помимо политической составляющей стороны обсудили сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. В центре внимания также диалог по линии Минск – Брюссель, вопросы региональной и международной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Австрия

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