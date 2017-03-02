Беларусь готова поделиться с Вьетнамом опытом в обеспечении правопорядка

Новости Беларуси. Беларусь готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере правопорядка. Об этом 2 марта заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом.

Эта страна входит в ряд приоритетных партнеров Беларуси в Азиатском регионе. Сегодня Вьетнам стремительно развивается, в том числе и экономически.

И такому росту, как отметил Президент, во многом способствует стабильность и безопасность в стране. По мнению Александра Лукашенко, сторонам прежде всего необходимо объединить усилия в борьбе с преступностью и терроризмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу заверить вас, что мы будем делать все для того, чтобы Вьетнам был стабильным и безопасным. Мы готовы свой опыт передавать своим друзьям во Вьетнаме. Я думаю, вы с министром уже об этом договорились. Вы должны знать, что в этом отношении будет исключительно поддержка и на моем, и на правительственном уровне. Я понимаю, что главное – люди, кадры. Если вас устраивает та система подготовки кадров, которая существует в Беларуси, мы готовы сделать все для того, чтобы в целом систему или же ее элементы перенести на вьетнамскую почву.

То Лам, министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам:

Уважаемый господин Президент, я благодарю вас за возможность, которую вы предоставили мне и нашей делегации посетить Республик Беларусь в это торжественное событие – 100-летие со дня основания МВД Республики Беларусь. Хочу также заметить, что мы в этом году отмечаем 25 лет со дня основания дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом. С радостью отмечаем, что визиты на высшем уровне придают особый импульс развитию сотрудничества между нашими странами.

Эта встреча проходит в канун 100-летнего юбилея белорусской милиции. А в правоохранительной сфере между двумя странами давно налажен тесный контакт. Сотрудничество организовано в области подготовки кадров.

К примеру, на базе кинологического центра в Беларуси уже прошли обучение несколько групп вьетнамских специалистов. Дверь перед вьетнамскими коллегами давно открыта и в Академии МВД.