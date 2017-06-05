Беларусь готова наращивать присутствие на рынке России: в Москве проходит встреча глав МИД двух стран
Новости Беларуси. За 25 лет дипотношений сотрудничество Беларуси и России неизменно расширялось и углублялось. Это еще раз 5 июня подтвердили в Москве участники совместного заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество находится на высоком уровне. Беларусь – главный партнер России среди стран СНГ и четвертый в мире. В установлении таких тесных связей участвуют все регионы. Также диалог налажен в политической и гуманитарной сферах.
Безусловно, свой вклад в развитие сотрудничества вносят дипломаты двух стран. Повестка заседания насыщенная: итоги выполнения программы согласованных действий в области внешней политики, выстраивание отношений с НАТО. Также сегодня важна тема евразийской интеграции.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Формат нашего общения уникален и он является отражением белорусско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений. Беларусь и Россия сумели воспользоваться максимумом возможностей для ведения активного политического диалога на всех уровнях. Инструменты и механизмы нашего сотрудничества оттачивались годами и позволяют оперативно находить решения по любым проблемам двусторонней повестки.
Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:
Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза, который уже добился впечатляющих результатов в деле формирования и укрепления общего рынка. Особое значение придаем дальнейшему развитию внешних связей Евразийского экономического союза. Наращивание информационной работы в целях повышения его международного авторитета в числе наших безусловных приоритетов.
Главы МИД также открыли выставку, посвященную 25-летию дипломатических отношений Беларуси и России. Здесь и исторические фотографии, и документы, которые рассказывают о развитии дружбы двух стран. В их числе договор о Союзе Беларуси и России.