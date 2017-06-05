Беларусь готова наращивать присутствие на рынке России: в Москве проходит встреча глав МИД двух стран

Новости Беларуси. За 25 лет дипотношений сотрудничество Беларуси и России неизменно расширялось и углублялось. Это еще раз 5 июня подтвердили в Москве участники совместного заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество находится на высоком уровне. Беларусь – главный партнер России среди стран СНГ и четвертый в мире. В установлении таких тесных связей участвуют все регионы. Также диалог налажен в политической и гуманитарной сферах.

Безусловно, свой вклад в развитие сотрудничества вносят дипломаты двух стран. Повестка заседания насыщенная: итоги выполнения программы согласованных действий в области внешней политики, выстраивание отношений с НАТО. Также сегодня важна тема евразийской интеграции.