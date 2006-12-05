Беларусь глазами российских журналистов

5 декабря 40 российских журналистов прибыли в Минск. 4-ый пресс-тур посвящен формированию единого информационного пространства Беларуси и России.

На этот раз в центре внимания "акул пера" - миграционная политика. За три дня гости познакомятся с руководством таможенного комитета, посетят погранпереход "Каменный Лог" и пограничную заставу "Лоша".

На первом семинаре российским журналистам рассказали о миграционной политике Беларуси. В Беларуси ратифицировано несколько законов в этой области, успешно действует единая государственная эмиграционная программа. На эти цели в будущем году будет затрачено около 400 тысяч евро. Средства пойдут на строительство временных поселений для эмигрантов, создание компьютерной базы данных о них и обучение специалистов.