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Граждане Беларуси имеют право на трудоустройство вне зависимости от наличия квот

05 декабря 2006 12:06
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Об этом было заявлено 5 декабря на открытии семинара, посвященного миграционной политике Беларуси и России в рамках Союзного государства.

На белорусов не распространяется положение о квотах на привлечение иностранной рабочей силы, принятое недавно в России.
На территории наших государств уже действует миграционная карта единого образца. Он работает и дает положительные результаты.

В рамках Союзного государства предполагается создание единого валютного, миграционного, таможенного, экономического, информационного и образовательного пространства. При этом важную роль в союзном строительстве должны сыграть средства массовой информации. Именно СМИ должны объяснять гражданам цели и задачи строительства.

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