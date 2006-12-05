Граждане Беларуси имеют право на трудоустройство вне зависимости от наличия квот

Об этом было заявлено 5 декабря на открытии семинара, посвященного миграционной политике Беларуси и России в рамках Союзного государства.

На белорусов не распространяется положение о квотах на привлечение иностранной рабочей силы, принятое недавно в России.

На территории наших государств уже действует миграционная карта единого образца. Он работает и дает положительные результаты.

В рамках Союзного государства предполагается создание единого валютного, миграционного, таможенного, экономического, информационного и образовательного пространства. При этом важную роль в союзном строительстве должны сыграть средства массовой информации. Именно СМИ должны объяснять гражданам цели и задачи строительства.