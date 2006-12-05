Ситуация на белорусско-литовской границе будет исправлена

С 1 января 2007 года ставки консульских сборов за выдачу виз белорусским гражданам на въезд в Литву будут сохранены. Эта информация была подтверждена в ходе очередных белорусско-литовских консультаций, которые прошли в Вильнюсе на уровне Министерств иностранных дел. В настоящее время однократная литовская виза стоит 5 евро, многократная - 25. Эти суммы будут действительны до присоединения Литвы к Шенгенскому Соглашению. В пресс-службе также проинформировали, что участники консультаций обсудили порядок выдачи виз жителям приграничных территорий. Переговоры представителей внешнеполитических ведомств двух стран по данному вопросу пройдут в начале будущего года. Кроме того, были затронуты вопросы медицинского страхования граждан, ходатайствующих о выдаче многократных виз, а также о регистрации литовских граждан на территории Беларуси. В связи со скоплением больших очередей на границе, а также жалоб со стороны граждан и туркомпаний, литовская сторона заверила, что в ближайшее время сложившаяся ситуация будет исправлена.