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Беларусь и Россия создают единое образовательное пространство

05 декабря 2006 09:27
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В Минске на совместном заседании коллегий министерств образования будут обсуждаться вопросы создания единого образовательного пространства Союзного государства Беларуси и России. Кроме того, на заседании Госкомитета по науке и технологиям Беларуси рассмотрят перспективы формирования единого образовательного пространства. К слову, в прошлом и нынешнем годах в российских вузах обучалось более четырех тысяч граждан Беларуси, в белорусских вузах - почти две тысячи россиян.

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