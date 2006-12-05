Беларусь и Россия создают единое образовательное пространство

В Минске на совместном заседании коллегий министерств образования будут обсуждаться вопросы создания единого образовательного пространства Союзного государства Беларуси и России. Кроме того, на заседании Госкомитета по науке и технологиям Беларуси рассмотрят перспективы формирования единого образовательного пространства. К слову, в прошлом и нынешнем годах в российских вузах обучалось более четырех тысяч граждан Беларуси, в белорусских вузах - почти две тысячи россиян.