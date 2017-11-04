«Беларусь благодаря своему нейтралитету обладает хорошей репутацией на Ближнем Востоке»

В арабском мире говорят: друг – это крыло. Символично, но у Объединенных Арабских Эмиратов геральдический символ – золотой сокол. И у него, можно, сказать появилось свое крыло в Европе. Это Беларусь. Ни один из европейских лидеров с такой интенсивностью не сотрудничает с насколько богатейшей, настолько закрытой для большинства страной. С рабочим визитом в ОАЭ наш Президент уже шестой раз.

Для арабов важны даже мелочи. Этим они подчеркивают свое отношение. Вот так крупно государственное телевидение Эмиратов показывает все детали официального визита Александра Лукашенко. Это лобное место в Эмиратах. Место для церемоний на высшем уровне. Мемориал «Вахат-аль-Карама» – оазис достоинства. Для ОАЭ этой такой же символ, как для нас площадь Победы.

В прошлом Беларусь – одна из стран победивших нацизм, в настоящем – донор стабильности целого региона. А это лучшее рекомендательное письмо в арабском мире.

Саллум Фирес, эксперт-арабист:

Беларусь благодаря своему нейтралитету, невмешательству обладает хорошей репутацией на Ближнем Востоке. Я думаю, что личность самого Александра Лукашенко играет большую роль в этом. После арабской весны хаос везде: в арабском мире, в Европе, в соседних с Беларусью государствах. Слава богу, в Беларуси стабильность и безопасность.

Среди идей минского мира для континента – интеграция интеграций от Владивостока до Лиссабона. И пока эта идея лишь витает от Москвы до Брюсселя, белорусский лидер внедряет политику добрососедства в далеких по расстоянию, но близки по духу сотрудничества странах. Может, поэтому Александр Лукашенко – единственный из европейских лидеров был приглашен на саммит Организации исламского сотрудничества. Может, поэтому с Беларусью как ни с какой другой страной хотят сотрудничать страны дальней арабской дуги и обычно закрытый мусульманский мир.

Сергей Кизима, политолог:

Беларусь не пытается воздействовать на их точку зрения. Они это ценят. Мы пытаемся наладить контакт. С каждой из стран Персидского залива у нас свои рабочие отношения, свои нюансы, свои акценты, свой график рабочих мероприятий. Они это ценят. Мы в отличие от американцев работаем сугубо по-джентельменски.

По-джентельменски – это определение больше подходит для сотрудничества со Старым Светом. На западе говорят: бизнес – ничего личного. В арабском мире все по-другому. По-братски. И на личных связях.

Валентин Милошевский, руководитель рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентом ОАЭ:

Даже контакты на высшем уровне являются пусковым моментом. А дальше идет бизнес, дальше идет прагматика, экономика.

Для Беларуси на 80% с экспортоориентированной экономикой мусульманский мир – это полтора миллиарда потребителей. И самые богатые из них – в Персидском заливе. А в арабском мире все решается не за круглым, а обеденным столом. И все чаще там можно встреть продукцию из Беларуси.

Раньше белорусскую молочку доставляли чартерными рейсами к завтракам арабским шейхам. Сейчас – она в каждом дубайском супермаркете. А экспорт продовольствия вырос в десять раз. Более полумиллиона долларов.

Алексей Богданов, начальник внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Республики Беларусь:

Сигналы, которые поступают сверху, бизнес всегда воспринимает очень четко и старается воплотить в жизнь. По всему миру, где наш Президент бывает, двигает нашу продукцию. Нашим производителям потом легче работать на этих рынках.

Этим жестом характеризуется отношение рынка Персидского залива к белорусской еде, а вот так арабы оценивают наш военпром.

Игорь Матрашило, начальник главного управления военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и лицензирования Госкомвоенпрома Республики Беларусь:

Белорусские предприятия традиционно участвуют в крупнейших выставках вооружения и военной техники, которые проводятся на территории ОАЭ.

В ОАЭ могут позволит себе лучшее. И все чаще в речи шейхов звучат слова «волат», «бусел» – названия белорусской техники. А сквозь призму высокоточной оптики они присматриваются и к нашей науке.

Михаил Ковалев, экономический обозреватель:

Наши отдельные фирмы из Парка высоких технологий уже там работают. Но если наш ПВТ хочет удвоить экспорт, с 1 млрд долларов выйти на 2 млрд, здесь непочатый край работы.

Это пока виртуально. А в реальности сотрудничество от огромных машин до реагентов для определения болезней.

Владимир Симирский, директор опытного производства Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Они собирают со всего мира технологии, которые связаны с поддержанием здравоохранения на нужном уровне. Это относится и к диагностике, то чем мы занимаемся здесь.

Витамином для эмиратского потенциала может стать и вся экономика Беларуси. В странах Персидского залива один из самых больших ВВП на душу населения, но весьма стесненные возможности для роста национальной экономики.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Климатические условия, людские ресурсы – далеко не каждое производство можно реализовать там. Второй путь – инвестировать те ресурсы, которые есть, в активы, необязательно в своих странах, которые высокорентабельные. С этой позиции Беларусь – очень интересный партнер.

Под новыми инвестиционные договоренностями подписи уже стоят. Мы можем стать для Арабских Эмиратов окном в Европу, а они для нас дверью в Северную Африку. После зимнего официального турне Александра Лукашенко в этот регион заметно потеплел градус бизнес-активности между странами.

Абдельрахим Мохамед Хуссейн, губернатор штата Хартум (Республика Судан):

Выступление вашего Президента в нашем Парламенте подвигло нас двигаться еще к более тесному сотрудничеству с вашей страной. Президент Беларуси обратил внимание: через страны арабского залива мы можем стать воротами в Африку.

Белорусский лидер проводит политику: страны и даже континенты объединить, как буквы арабской вязи. Теперь стоит задача экономические отношения довести до уровня личных.

Мирват Абу Шакер, директор учебного и культурного центра «Арабеск»:

Я буду строить мост дружбы. Для меня важно, чтобы люди больше знали про наши традиции и обычаи. И хочу больше знать о белорусах.

Мирват – владелица центра арабской культуры в Беларуси. Ее переезд в нашу страну совпал с углублением сотрудничества между нашими государствами. Это было начало двухтысячных. Теперь эти отношения по-арабски называются.

Белорусскую дружескую политику на далекой арабской земле продемонстрировали даже наши ближайшие соседи. Здесь Александр Лукашенко встретился с Петром Порошенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш товарооборот, несмотря на разные проблемы и препятствия, уже больше 3 млрд долларов. У нас есть очень хорошая возможность и опыт расширить наше сотрудничество за счет сотрудничества регионов. Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тем курсом, о котором договорились. Если мы обещаем, мы это делаем. Я хочу вам это гарантировать и на будущее. Наши люди видят наши отношения. И это хороший пример.

На встречу без галстуков президент Украины пришел в мокасинах. Как бы невзначай демонстрируя о легком пути сотрудничества с Беларусью. Теперь официальный Минск готов навести дорогу для белорусско-эмиратских караванов, чтобы ее не смогли замести даже песчаные дюны.