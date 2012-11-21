Батура поручил до конца 2012 года земельные участки Минской области максимально обеспечить инженерной и дорожной инфраструктурой

Новости Минской области. До конца года земельные участки пристоличья необходимо максимально обеспечить инженерной и дорожной инфраструктурой. Такое поручение дал председатель Миноблисполкома Борис Батура сегодня во время очередного приёма граждан.

Большинство обращений касались проблем благоустройства кварталов индивидуальной жилой застройки. Жители посёлка Ратомка, к примеру, на протяжении трёх лет не могут вселиться в дома, так как на территории полностью отсутствуют коммуникации. Не сделаны дороги, нет электро- и водоснабжения.

Другие же просят помочь в газификации их деревни. Борис Батура пообещал решить проблемы в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Вам 2 недели сроку на то, чтобы разобраться по каждому массиву. Что мы можем сделать в следующем году, максимально рассчитывая принести по инженерным сетям все эти участки для того, чтобы людям сдавали жилье.

Николай Артемчук, житель поселка Ратомка Минского района:

Мы были вынуждены записаться на прием к Борису Васильевичу, чтобы хоть как-то сдвинуть решение этих вопросов по электричеству. Должны решить до конца года по электричеству, по газу – в течение двух недель.

Татьяна Филазабович, жительница деревни Обчак Минского района:

С 2009 года боролись за то, чтобы в нашей деревне был газ. Это нас привело к Борису Васильевичу. Нас так обнадежили, что Борис Васильевич нашу проблему решил, нам пообещали, что у нас будет газ.