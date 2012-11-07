Барак Обама снова стал президентом США на 4 года

На выборах в США победил действующий президент страны - Барк Обама. Демократическая партия останется у руля еще на 4 года.

В соответствии с конституцией США, президента выбирает специальная коллегия выборщиков. В ходе всеобщего голосования избираются члены коллегии, причем число выборщиков от каждого штата пропорционально его населению. Кандидат, набравший 270 голосов выборщиков, становится президентом.

Барак Обама опередили своего соперника Митта Ромни ровно на 100 голосов, заручившись поддержкой 303 выборщиков при этом перевыполнив план на 33 голоса, сообщает ctv.by со ссылкой на CNN.

О своей победе, еще до официального оглашения результатов, поспешил заявить и сам Барак Обмана, воспользовавшись помощью Twitter. «Еще четыре года... Это случилось благодаря вам. Спасибо», - написал переизбранный президент. Это высказывание, в сопровождении фотографии, на которой Барак Обама обнимает жену, всего за 22 минуты установило новый рекорд Twitter по количеству репостов другими пользователями, сообщает ctv.by со ссылкой на BBC.

Митту Ромни оставалось только поздравить действующего президента США и признать очередное поражение Республиканской партии в ходе официального выступления в Бостоне.

Митт Ромни:

Перед Америкой стоит много серьезных задач, я желаю президенту удачи в управлении страной.

Свое поражение Ромни признал и в личном телефонном разговоре с Бараком Обамой, сообщает ctv.by со ссылкой на Associated Press. Президент России Владимир Путин уже направил поздравительную телеграмму в Вашингтон.

Состоялось и официально выступление новоизбранного президента. «Для США лучшие времена еще впереди», - заявил Обама своим ликующим сторонникам, выступая в Чикаго. Он также поблагодарил своего соперника по предвыборной гонке за упорную кампанию.

В числе проблем, с которыми, по словам президента, предстоит справится в ближайшие годы - совершенствование иммиграционной системы, избавление от зависимости от иностранной нефти, создание нового налогового кодекса и новых рабочих мест, сообщает ctv.by со ссылкой на BBC.

Насколько успешной будет политическая программа Обамы в этот президентский срок покажет время. Однако не стоит забывать, что предыдущие 4 года, в течение которых он мог проявить себя, Обама провел крайне неэффективно. Он обещал избирателям инновационную экономику с тысячами новых рабочих мест, а на деле уровень безработицы в стране перевалил за ключевой показатель 8%. Госдолги Америки росли и продолжают расти. Реформа системы здравоохранения провалилась. Многие спасенные от банкротства промышленные гиганты вновь оказались на грани разорения.

Между тем, что Обама, скорее всего, станет президентом США, еще в январе 2012 года утверждал белорусский эксперт Анатолий Розанов.

Официальные окончательные данные публикуются избирательными комиссиями штатов после завершения обработки всех бюллетеней и после того, как эти данные заверяются госсекретарем правительства штата - обычно спустя несколько дней, а иногда и недель после выборов.

В подсчете голосов участвуют национальные медиахолдинги CNN, Fox, NBC и CBS. Публикуемые ими данные являются де-факто предварительными итогами голосования, на основании которых называется победитель выборов.

У рядовых американцев был ряд нареканий на плохую организацию выборов. Десятки тысяч телефонных звонков поступили к правозащитникам. Недовольство вызвали и огромные очереди на избирательных участках.

В американском штате Пенсильвания по непонятным пока причинам около 75 аккредитованных наблюдателей и вовсе были выдворены с избирательных участков. Не обошлось и без ЧП. Так в штате Калифорния на одном из участков мужчина начал стрельбу. Погиб один человек, четверо ранены. Преступник попытался покончить с собой. Его и остальных раненых госпитализировали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь готова к изменениям отношений с США после выборов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается изменения курса США в отношении Беларуси, вы знаете, мало что изменится. Будет Ромни или нынешний Обама, мало что там изменится. Это страна с огромной инерцией, они вот идут как бульдозер по всему миру и чтобы ее повернуть, развернуть, это будет очень сложно. И риторика, которая звучит из уст Ромни, он несколько себя позиционирует по иному, чем Обама, я думаю, особо доверять не надо. Это пока риторика. То, что они говорят, они не всегда делают после выборов. Поэтому я особо не надеюсь, что у нас что-то в отношениях с Соединенными штатами Америки изменится. Но мы готовы к этим изменениям, если американцы будут такжы готовы к этим шагам.