Александр Лукашенко: Нельзя под нож пускать те хорошие идеи, с которыми Ленин и его команда шли на революцию

Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко открыл новые станции Минского метрополитена и ответил на вопросы журналистов. Многие идеи и лозунги Октября лежат в основе нынешней политики Беларуси. Об этом президент Беларуси говорил уже с представителями СМИ.

Глава государства выразил свое личное мнение о предстоящем празднике и предостерег от поспешных оценок любых событий прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране стало хорошей традицией к 7 ноября дарить белорусам подарки – подчеркнул Александр Лукашенко. И если в Минске – это метро, то в областях губернаторы должны подумать, что подарить к празднику жителям каждого региона.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В том, что те революционеры хотели сделать для народа нормальную жизнь, ничего плохого нет. Так вот, день 7 ноября, когда мы празднуем День революции Октябрьской, – это, прежде всего для нас, ценность тех идей и тех лозунгов. Это первое.

Второе, и я считаю, что это тоже мы потерять не должны и что мы взяли из советских времен, мы всегда стараемся, где очень публично, где не очень, преподнести подарки народу. Ну разве это не подарок? Вот нынешнее метро! Это сделано, эти подземные дворцы, для простого народа. Это ли не воплощение тех идей, которые декларировались?

В вашем вопросе есть подтекст тот, что у нас на постсоветском пространстве это не празднуют. Вы знаете, в свое время духу не хватило. Был шквал критики, но эти процессы, которые были негативные, когда убивали людей по национальному признаку, еще какому-то, и вообще отошли от идей, которые декларировали в канун революции, это было неправильно. Но это было потом. Но мы это осуждаем. Но нельзя в связи с этим хаять то, что было 1917 году и вообще под нож пускать те хорошие идеи, с которыми Владимир Ильич Ленин и его команда шли на эту революцию.

К оценке прошлого надо относиться очень аккуратно и всегда помнить, какое бы оно ни было прошлое, это наше прошлое. От него никуда не денешься. И чтобы мы прилично выглядели, в этом прошлом надо видеть недостатки, ни в коем случае их замалчивать нельзя, но надо вытягивать на поверхность все лучшее, что было. Потому что это наше прошлое. От него никуда не денешься, и не я придумал, если кто-то камень бросит в прошлое, аукнется в будущем.