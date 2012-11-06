Александр Лукашенко: Я особо не надеюсь, что у нас что-то в отношениях с США изменится

Новости Беларуси. 6 ноября Александр Лукашенко открыл новые станции Минского метрополитена и ответил на вопросы журналистов. Отношения Беларуси и США вряд ли изменяться даже с новым витком политической жизни Америки. Это отметил президент, отвечая на вопрос по президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах.

6 ноября – основной день выборов и уже в ближайшие дни станет известно кто победил: демократы или республиканцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Александр Лукашенко пояснил также, почему он лично никогда не голосует досрочно, в отличие от президента Обамы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я как-то даже не задумывался, почему не голосовал досрочно. Но я всегда в этот день бываю в стране, потому что это важный момент, это важная политическая кампания и глава государства должен быть на своем месте, в стране. Мало ли что может произойти в этот период. А коль я на месте, я и голосую в этот день. И потом, голосование президента, не стану лукавить, – это определенная акция.

Вы правильно намекнули, что это намек, извините за тавтологию, избирателям: вы идите проголосуйте, потому что для демократов очень важно, чтобы больше людей проголосовало. А учитывая ту пассивность, которая там царит, это может стоить мандата самому нынешнему президенту. Нам это не надо. Хотя нас упрекают за то, что мы досрочно голосуем. Но прежде чем нас упрекать, вы на себя посмотрите.

Что касается изменений курса США в отношении Беларуси, вы знаете, мало что изменится: будет Ромни или нынешний президент Обама. Это страна с огромной инерцией, и они идут, как бульдозеры, по всему миру, и чтобы повернуть, развернуть ее, – это будет очень сложно. Риторике, которая сегодня звучит из уст Ромни, который себя позиционирует несколько по-иному, чем Обама, я думаю, особо доверять не надо. Это риторика. И то, что они говорят, они не всегда делают после выборов. Поэтому я особо не надеюсь, что у нас что-то в отношениях с США изменится. Но мы готовы к этим изменениям, если американцы со своей стороны будут также готовы к таким шагам.