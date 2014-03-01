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«Белая Русь» активно участвует в выборах депутатов местных Советов

01 марта 2014 20:42
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Новости Беларуси. От вопросов местного уровня до участия в знаковых событиях в жизни страны. Работу первичек «Белой Руси»  обсуждали 1 марта в Минске.

На встречу с председателем, Александром Радьковым, приехал весь Речицкий актив.

К слову, сейчас эта районная организация насчитывает более тысячи человек, при этом в численности она не перестает прибавлять.

Большинство речицких активистов — это около 70% — женщины.

Сейчас главный вопрос для всех членов организации — выборы в местные Советы депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Бадюля, председатель Речицкой районной организации РОО «Белая Русь»:
Особенностью избирательной кампании этого года, это для нас очень важно, является то, что более 20 членов нашей организации являются кандидатами в депутаты местных Советов. Для нас это очень важно и почетно, потому что многие члены «Белой Руси» входят в состав инициативных групп, в число доверенных лиц.     

# Белая Русь

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