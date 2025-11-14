Туск подтвердил открытие двух погранпереходов на границе с Беларусью

Появилась реальная перспектива урегулирования транспортного кризиса на границе, фактически спровоцированного односторонними действиями польских властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, уже в начале следующей недели Варшава намерена вновь открыть два пограничных перехода на границе с нашей страной – в Бобровниках и Кузнице. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Как отмечают эксперты, это решение стало вынужденной реакцией на нарастающее давление внутри Польши. Закрытие КПП ударило по экономике и логистике, поставив на грань выживания малый бизнес, а тысячи жителей приграничья фактически лишились свободы передвижения. Негативные последствия просчитывались заранее, однако в Варшаве долго игнорировали сигналы от собственных граждан. Но в итоге польским властям все-таки пришлось пойти на уступки.