Туск подтвердил открытие двух погранпереходов на границе с Беларусью

Появилась реальная перспектива урегулирования транспортного кризиса на границе, фактически спровоцированного односторонними действиями польских властей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, уже в начале следующей недели Варшава намерена вновь открыть два пограничных перехода на границе с нашей страной – в Бобровниках и Кузнице. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.
Как отмечают эксперты, это решение стало вынужденной реакцией на нарастающее давление внутри Польши. Закрытие КПП ударило по экономике и логистике, поставив на грань выживания малый бизнес, а тысячи жителей приграничья фактически лишились свободы передвижения. Негативные последствия просчитывались заранее, однако в Варшаве долго игнорировали сигналы от собственных граждан. Но в итоге польским властям все-таки пришлось пойти на уступки.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Отвечая на вопрос об открытии границ… Да, я подтверждаю. Эти переходы будут открыты в начале следующей недели. И это решение прежде всего связано с интересами граждан и бизнеса. И было принято под понятным давлением со стороны местных жителей. Я говорю о жителях Подлясья. Также открытие КПП снизит нагрузку на границу.
Заявление польского премьера прозвучало всего через несколько часов после того, как был опубликован проект распоряжения МВД о возобновлении работы двух погранпереходов с 17 ноября. В Варшаве признали, что открытие КПП критически важно для экономики восточных регионов страны, серьезно пострадавших после одностороннего закрытия границы. Кроме того, в Министерстве внутренних дел заявили, что ситуация на границе «абсолютно безопасна», что фактически опровергает предыдущие аргументы польских властей, которыми обосновывались ограничения.