Григорий Азаренок, СТВ:

А вы видите, что произошло? Приезд американских спецпредставителей президента Трампа к нашему Батьке уже проходит по разряду обычной, почти рядовой новости. Действительно, уже и глава страны-гегемона звонил. И прямо перед встречей с Путиным. Уже и все его друзья здесь побывали. Осталось только Миланию на Нарочь свозить, покормить стейками на барбекю. Ну, по-нашему, мясо пожарить. Думаю, и это впереди. И вот посмотрите на нашего Президента, лидера белорусов.

Три мировых центра – Россия, Китай и США, три «кита» планеты, три полюса силы – имеют с Лукашенко отдельные отношения. У Трампа всего шесть спецпосланников. Один по всей Латинской Америке, один по всему Ближнему Востоку, один по Китаю, один по России и один отдельный, особо доверенное лицо, адвокат, что прошел гонение при Байдене по Беларуси.