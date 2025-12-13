Азарёнок: Беларусь – гигантский геополитический игрок, формирующий многополярный мир

Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А вы видите, что произошло? Приезд американских спецпредставителей президента Трампа к нашему Батьке уже проходит по разряду обычной, почти рядовой новости. Действительно, уже и глава страны-гегемона звонил. И прямо перед встречей с Путиным. Уже и все его друзья здесь побывали. Осталось только Миланию на Нарочь свозить, покормить стейками на барбекю. Ну, по-нашему, мясо пожарить. Думаю, и это впереди. И вот посмотрите на нашего Президента, лидера белорусов.
Три мировых центра – Россия, Китай и США, три «кита» планеты, три полюса силы – имеют с Лукашенко отдельные отношения. У Трампа всего шесть спецпосланников. Один по всей Латинской Америке, один по всему Ближнему Востоку, один по Китаю, один по России и один отдельный, особо доверенное лицо, адвокат, что прошел гонение при Байдене по Беларуси.
Григорий Азаренок:
Мы не обольщаемся, друзей у американцев нет. Но сам факт ведь о чем говорит? О том, что Беларусь не просто имеет гигантское геополитическое значение, а является игроком, тем архитектором, что формирует многополярный мир. Это так, это факт, это не перешибешь, это база. Кто бы еще так смог? С 10 миллионами населения, без выхода к морю, без двухмиллионной армии. У нас есть оружие покруче ядерного – Александр Лукашенко.
А впереди ВНС. Всебелорусское народное собрание. Уже на следующей неделе. Будет обсуждаться и приниматься наша социально-экономическая политика. План на пятилетку. Это основа нашей жизни. Это то, что касается каждого. И там конкретные цифры, конкретные показатели. Там нет чего-то типа «построим коммунизм к 30-му году». За каждым плановым показателем закрепленное министерство или ведомство, которое отвечает перед ВНС и его председателем за их исполнение. Это руководство к действию. Это план для каждого из нас.
Подробности в видео.