Австралийская полиция силой разонала участников акции протества против глобальной финансовой системы

Протесты, мишенью которых является глобальная финансовая система, докатились и до Австралии. Полицейские Мельбурна силой разогнали акцию протеста «Захвати Мельбурн», организованную аналогично американскому движению «Захвати Уолл-стрит».

Протесты, мишенью которых является глобальная финансовая система, докатились и до Австралии. Полицейские Мельбурна силой разогнали акцию протеста «Захвати Мельбурн», организованную аналогично американскому движению «Захвати Уолл-стрит».

Около 100 участников акции разбили палаточный лагерь в центре Мельбурна. Власти города и полиция требовали от митингующих разойтись, однако протестующие отказались подчиниться. Тогда стражи порядка применили силу и разогнали активистов. Протестующие заявили, что было по меньшей мере 43 случая насилия со стороны полиции в тот день, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на vancouversun.com. Однако полиция считает, что действия правоохранителей были в рамках в рамках закона. Исполняющий обязанности главного комиссара Мельбурна Кен Лэй заявил, что он гордится тем, как действовала полиция и у него масса видео, подтверждающего тактичность действий полиции сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на news.com.au.

Кен Лэй, и.о. главного комиссара Мельбурна:

Я очень горд тем, как наши 400 человек работали, было чрезвычайно трудно, это был очень долгий день для них, это очень хорошо подготовленная, очень хорошо дисциплинированная группа людей, которые сделали именно то, чему они были обучены.