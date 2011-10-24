Антониус Брук: Ваша страна находится на границе между Евросоюзом и Россией, что возлагает на неё большую ответственность

Самая массовая организация в мире отмечает сегодня день основания. Итоги очередного, 66-го года работы ООН подвели и в Беларуси.

Наша страна, как одна из основательниц организации, активно участвует во многих международных проектах. Белорусскую инициативу в области незаконной миграции и противодействия торговли людьми поддерживают в большинстве стран мира. Несколько лет назад в Минске был открыт Международный учебный центр подготовки кадров в этой сфере. Среди ключевых направлений совместной работы также экологические и молодежные проекты. Один из них в области энергоэффективности в 120 миллионов долларов уже реализуют на белорусских предприятиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Антониус Брук, представитель Организации объединенных наций в Республике Беларусь:

Беларусь проявляет большую активность не только в рамках национальной программы, но и в международных мероприятиях. Особенно это касается вопросов незаконной миграции. Ваша страна находится на границе между Евросоюзом и Россией, что возлагает на неё большую ответственность. Однако, взаимодействие Беларуси с другими странами в этой области сегодня весьма результативно.