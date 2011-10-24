В парламенте Великобритании будут обсуждать идею референдума о выходе из Евросоюза

На том, чтобы этот вопрос включили в повестку дня на очередном заседании Палаты общин, настояли консерваторы.

Многие из них считают, что членство в ЕС ущемляет британский суверенитет. Правда, с этим не согласен лидер тори — действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон. Он уже не раз отвергал призывы к проведению подобного референдума, однако раньше до голосования в парламенте дело не доходило, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В то же время, в рамках стартовавшего в выходные переговорного марафона стран-участниц Еврозоны пока не выработано общей концепции поведения относительно системного долгового кризиса и в частности критической ситуации в Греции. Встреча в Брюсселе, отмечают наблюдатели, фактически закончилась ничем. Каких-либо решений стоит ожидать не ранее очередного внеочередного саммита в среду. При этом безрезультатная встреча не обошлась без скандала.

По данным СМИ, президент Франции в грубой форме потребовал от британского премьер-министра прекратить комментариями усугублять положение с единой европейской валютой. Как отмечает, например, «Гардиан», Николя Саркози якобы предложил Дэвиду Кэмерону попросту «заткнуться». Отметим, что в целом Кэмерон поддерживает меры еврозоны по спасению. Но тоже время британский премьер считает, что саммиты ЕС превращаются во встречи Франции и Германии, где уже не учитываются интересы других стран.