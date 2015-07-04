Артобстрелы, бомбоубежища и отсутствие пенсий и лекарств. Как сегодня живут на Донбассе

Южная граница Беларуси все чаще упоминается в связи с событиями в Украине, особенно в юго-восточных регионах. О военном быте мирных жителей Донбасса специально для нашей программы расскажет корреспондент Алена Морозова.

Алена, здравствуйте. Вам слово.

Здравствуйте, Юрий.

Ситуация на Донбассе остается неизменной: обстрелы со стороны украинских силовиков не прекращаются. Больше всего страдают населенные пункты, которые находятся в Есенованском районе. Также страдает Горловка и город Донецк. Это Куйбышевский, Петровский и Октябрьский районы. Из-за того, что жители Донбасса уже на протяжении года не получают никаких социальных выплат и пособий со стороны Украины и они вынуждены находиться в бомбоубежищах, нестабильная экономическая ситуация и дефицит товаров продолжают сохраняться. За эту неделю удалось побывать в некоторых районах Донецка и понаблюдать военный быт жителей Донбасса.

Обстрелы населенных пунктов Донбасса не прекращаются.

Эдуард Басурин, заместитель командующего корпусом министерства обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики:

В Соханке миссия ОБСЕ работала. По городу, когда мы просим ее куда-то приехать, они приезжают. Их специалисты определяют по кратеру воронок из чего была выпущена, плюс, если находят осколки, они это фиксируют. И, самое главное, они показывают направление, откуда стрелялось.

Из-за этого возможность наладить жизнь шахтерского региона снижается до минимума. За прошедшую неделю обстрелам неоднократно подвергалась Горловка, населенный пункт Соханка, Широкино и город Донецк. Но, несмотря на это, жители Донбасса не покидают свои кварталы.

Жители Донбасса:

Обстрелы постоянные, бомбежки постоянные. Но я еще уезжала, мы жили у родственников, забрали туда животных, потому что здесь под обстрелами они не выдерживали. А муж постоянно находился, у него две контузии.

Сейчас немножечко потише, а так вообще. 2-го соседу через стенку влетело, крышу разбило, у соседа потолок рухнул. Но хорошо, что «Град» вылетел в стенку на улицу.

Людей здесь очень мало, потому что дончане вынуждены жить в подвальных помещениях и бомбоубежищах. Цистерны с водой, освещение и спальные места. В таких условиях жили дончане на протяжении года. В здании скорой медицинской помощи как такого убежища нет, есть только подвальное помещение.

Это шахта «Лидиевка». Из-за постоянных арт-обстрелов работу предприятия пришлось остановить.

Убежище «Лидиевки». Стеллажи оборудовали сами люди. Здесь есть как подушки, так и одеяла. Вещи отсюда никто не уносил и до сих пор, так как люди не знают, чего ожидать.

Житель Донбасса:

Есть на данный момент люди, которые опасаются возможных обстрелов. К тому же ночью, особенно наша сторона, аэропорт очень близко, очень часто слышны взрывы, очереди. Люди боятся и приходят сюда.

Гуманитарная и социальная ситуации на Донбассе остаются сложными.

Украина прекратила выплаты пенсий и социальных пособий. Из-за экономической блокады и отказа ввозить на территорию республики медицинские препараты жители ощущают явную нехватку медикаментов.

Жители Донбасса:

«Но-шпа» сегодня появилась венгерская. Так ее уже забыли, где и как.

Пары месяцев не было таблеток. У меня порок сердца, покупаю лекарства очень дорогие. Пенсию не получаю. В общем, жизнь «веселая».

Медикаменты поступают гуманитарными конвоями из Российской Федерации. Но, несмотря на всю угнетающую обстановку, нехватку лекарственных средств и постоянный обстрелы жители не теряют надежды.

Война не сломила дух жителей Донбасса. Здесь с нетерпением ждут окончания войны и устойчивого мира, чтобы забыть об обстрелах и бомбоубежищах.