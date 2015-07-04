Выборы Президента в Беларуси: почему они назначены на 11 октября и какие нововведения предусмотрены в 2015 году

Выборы Президента и День Независимости Беларуси – две главные темы, определившие курс недели. А 4 июля еще «Александрия собрала друзей» – праздник, ставший традиционным, открылся в Шкловском районе.

Программа начинается под знаком молодежи, так же, как и торжественное собрание ко Дню Республики было увенчано концертом «Молодая Беларусь». Все-таки Год молодежи на дворе, и перешагнул уже свой «экватор», между прочим.

Во второй половине 2015 года главнейшим событием станут выборы Президента страны. По этому поводу у нас в студии гостем будет председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Но сперва – сюжет о том, как дату выборов назначила Палата представителей.

О дате проведения самого важного политического события в стране говорили уже давно. Звучали разные варианты. Точки над «i» расставили парламентарии, поддержав предложение Центризбиркома о проведении президентских выборов 11 октября.

Эту дату, конечно, выбрали не случайно. Во-первых, в случае проведения второго тура не будут нарушены сроки избрания Президента, которые определены Конституцией. Не придется созывать депутатов и на дополнительную сессию.

Алла Веруш, кандидат политических наук:

На бытовом уровне очень неплохо определена дата, она представляется оптимальной, поскольку наши белорусы вернутся с отдыха, закончат все свои дачные работы и осенью смогут сделать осознанный, спокойный свой политический выбор.

Пятая в истории суверенной Беларуси избирательная кампания не обойдется без нововведений. Изменения коснулись избирательного законодательства.

Претенденты на высший пост в стране обязаны предоставить и дополнительную информацию о себе, например, сведения о судимости и источниках доходов.

Теперь кандидат сможет, что называется, из своего кармана профинансировать избирательный фонд и агитационную кампанию.

Кстати, следить за выборами будут не только Центризбирком и территориальные комиссии, но и международные наблюдатели.

Алла Веруш, кандидат политических наук:

Мы приветствуем приезд к нам международных наблюдателей, однако они также должны понимать, что наши выборы проходят в достаточно непростой международной обстановке. Я имею в виду события в Украине. Потому что они как раз-таки свидетельствуют о том, как важно, чтобы в стране был общенациональный политический лидер, активно действующий авторитетный политик, который как раз-таки в период разбалансированности общественно-политической системы является тем фактором, который обеспечивает принятие политических эффективных решений.

В президентской кампании появились и другие важные даты.

До 22 июля должны быть зарегистрировать инициативные группы, которые будут собирать подписи в поддержку кандидата.

Кстати, потенциальный претендент на президентское кресло должен заручиться поддержкой минимум 100 тысяч белорусов. Без этого он не сможет стать полноправным участником предвыборной гонки.