Новости Беларуси. Новые вызовы, на которые надо реагировать. Александр Лукашенко провел совещание по политическим вопросам, где присутствовали руководители всего силового блока страны и первые лица, определяющие внутреннюю и внешнюю политику. Президент подчеркнул тот факт, что сегодня действия государства неразрывно связаны с экономикой. А Беларусь большое значение придает диверсификации экспорта. О влиянии «купли-продажи» на политику государства – сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Главные действующие лица совещания по политике – это руководители Администрации Президента, Совета безопасности и министр иностранных дел. Каждый из них, можно сказать, эксперт в своем отдельно взятом направлении, но вместе они формируют и представляют политику государства.

Чаще всего в этих залах поднимаются вопросы экономики. Она является основой жизни любого государства и неразрывно связана с политикой. Об этом говорил президент в самом начале совещания. Меняя стратегию на рынках сбыта, страна неизбежно столкнется с новыми условиями ведения внешней политики и вызовами внутри государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы слишком часто проводим совещания у Президента по экономическим проблемам. Действительно, экономика для нас является наиважнейшей и проблемой, и наиважнейшим вопросом, особенно в эти острые политические моменты. Но есть и ряд политических вопросов, вопросов, которые связаны с безопасностью нашей страны, внешней политикой, особенно изменениями внешней политики с нашей ориентацией по экспорту на страны Африки, Востока, Арабского Востока, других государств. Поэтому сегодня я хотел бы уделить внимание рассмотрению именно политических вопросов, которые для нас актуальны и на которые мы должны отреагировать и ни в коем случае не упустить их. Эти вопросы уходят своим острием не только во внешнюю политику, но и во внутриполитическую ситуацию в нашей стране, социально-политическую ситуацию. Я хотел бы, чтобы мы именно под этим углом рассмотрели все те проблемы, которые сегодня мы видим и на которые надо реагировать, и ни в коем случае их нельзя упускать из виду.

Беларусь как полноправный участник сразу нескольких интеграционных объединений открыто идет по выбранному пути и в то же время развивает контакты с государствами по всему миру. Взаимодействие с главными геополитическими партнерами всегда в фокусе внимания президента.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Особое внимание было уделено вопросам диверсификации наших торгово-экономических отношений. Президент выразил крайнее неудовлетворение тем, что у нас рост товарооборота наблюдается только с азиатским регионом, с Африкой. И потребовал более активно работать на других рынках. Президент обратил особое внимание на необходимость ужесточения спроса с соответствующих должностных лиц, закрепленными за отдельными странами и регионами.

Укрепление контактов с другими государствами в ближайшее время будет проходить на фоне избирательной кампании, в которой, в свою очередь, традиционно смогут принять участие иностранные наблюдатели.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Министерством иностранных дел после принятия решения парламента о дате проведения выборов, уже направлены приглашения международным наблюдателям, которые планируют посетить Беларусь для осуществления наблюдения за выборами.

Беларусь не может не беспокоить сложная ситуация в мире. Военные конфликты не утихают в самых разных точках планеты, в том числе и в соседней Украине. Катализаторами таких событий могут стать многие факторы: от ошибок во внешней политике до некомпетентности госаппарата. Поэтому разговор сегодня шел и о ситуации в регионах, в рабочих коллективах на производствах. Требование президента по итогам совещания – неукоснительно соблюдать поручения, в особенности те, которые касаются экономики.