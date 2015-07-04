Александр Лукашенко 29 июня принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Беларуси

Новости Беларуси. Обстановка в Беларуси стабильная, и каких-либо угроз, которые требовали бы принятия незамедлительных мер, нет. Глава государства 29 июня принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика. Тем не менее речь на рабочей встрече шла о безопасности государства, обстановке внутри страны и ситуации на её рубежах. Кроме того, Александр Лукашенко поинтересовался теми моментами, на которые нужно обратить внимание в долгосрочной перспективе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вас пригласил для доклада не только и не столько потому, что у нас такая сложная политическая обстановка или потому что мы накануне президентской кампании. Все это важно. Да и наши недруги слишком уж активизировались на западных рубежах нашей границы. Я хотел бы, чтобы вы мне в нескольких словах с вашей точки зрения на основании ваших специальных данных и источников охарактеризовали ситуацию внутри Беларуси, как вы ее видите, и те угрозы, которые вы видите и на которые мы должны обратить серьезное внимание не только сегодня, завтра, но и в перспективе.

Как отметил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, сейчас происходит наращивание присутствия вооруженных сил стран НАТО на западных рубежах, а также обострение криминогенной обстановки на южных границах. Это, несомненно, вызывает опасения у правоохранительных органов и КГБ, но в то же время вся ситуация — под постоянным контролем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Государственным пограничным комитетом, Министерством внутренних дел Беларуси принимаются адекватные меры реагирования по усилению южных рубежей. И это дает свои плоды.

Определенную обеспокоенность вызывает наращивание активности иностранных спецслужб в отношении Республики Беларусь.

Президенту доложено, что КГБ, МВД и другими государственными органами ситуация держится под контролем. То есть эти все события не проходят мимо нашего внимания. Мы контролируем это все. Принимаем соответствующие меры по пресечению противоправной деятельности и ее предупреждению.