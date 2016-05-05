Артисты и военные, врачи и дипломаты – 42 белоруса удостоены государственных наград и высоких званий

Новости Беларуси. 5 мая Президент Беларуси отметил достижения и успехи тех, кого по праву уже называют заслуженными людьми страны. Во Дворец Независимости пригласили военных и дипломатов, врачей и учителей, деятелей культуры. Люди разных профессий, но всех их объединяет одно: умение самоотверженно трудиться и своими достижениями прославлять Беларусь. Особую значимость торжеству придавало и то, что церемония прошла накануне важного для каждого белоруса праздника – Дня Победы. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ подробнее.

Светлану Ивановну коллеги, маленькие пациенты и благодарные родители привыкли видеть в белом халате. Она возглавляет педиатрическое отделение в Минской областной детской больнице. Около тысячи пациентов в год. Сколько принятых за десятки лет службы, сосчитать трудно. Самым маленьким пациентам, бывает, нет и трех лет.

Светлана Клечан, заведующая отделением Минской областной детской больницы:

Дети – это благодарные пациенты. То есть, как правило, лечишь и получаешь результат. Я очень люблю детей, потому что… Я их люблю. Поэтому я их лечу и получаю от этого удовольствие. Когда ребенка приносят на руках, потому что он не идет, а потом он уходит своими ножками, это очень дорогого стоит.

Сегодня вместо привычного белого халата – торжественный наряд и медаль «За трудовые заслуги».

Медали «За трудовые заслуги», «За отличие в воинской службе», а еще медали Франциска Скорины. Ими награждаются те, кто вносит духовный и интеллектуальный вклад в наше общее наследие. Такой знак отличия получил, в том числе Сергей Золотой. Его в прямом смысле космические достижения воплотились на высоте пяти сотен километров – в первом белорусском спутнике.

Белорусской научной школе по праву есть чем гордиться. Выпускники ее прославляют страну и на мировом уровне. Но сегодня, как никогда, важен инновационный путь, нужды народного хозяйства.

Валентин Орлович, академик-секретарь Отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси:

У нас резко увеличились работы, связанные, например, с разработкой новых материалов, что очень важно для нашего машиностроения. Разработка конструкций всевозможных приборов и механизмов. Разработка специальных оптических систем и приборов для нужд медицины, сельского хозяйства, промышленность и, конечно же, оборонного комплекса тоже.

На левой стороне груди – так полагается носить ордена. «За службу Родине» – представителям силовых структур. Орден Франциска Скорины – гуманитариям, деятелям культуры. Орден почета – за самые разные, но самые яркие достижения. Например, в дипломатии. Елена Купчина долгие годы с успехом налаживала белорусские внешние связи.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня наша страна очень уверенно чувствует себя в международном сообществе среди всех других стран мира. Нас знают и нас уважают – вот это главное достижение. Разделяю эту награду с Министерством иностранных дел, но посвящаю своей маме – без нее меня бы не было. Желаю ей долгих здоровых лет жизни.

Ее сопрано покоряет не только белорусских ценителей высокой музыки. Вокалист Большого Нина Шарубина получила звание Народного артиста. Это - четвертая государственная награда нашей знаменитой артистки.

Нина Шарубина, артист-вокалист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Мне «пашасціла». За мою недолгую карьеру (13 сезонов я работаю) такое огромное внимание ко мне лично и вообще к культуре и искусству.

«Главное богатство страны – это люди», – подчеркнет на торжественной церемонии глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не раз говорил и сегодня еще раз хочу подчеркнуть: главное наше богатство – это прекрасные люди, защищающие родную землю, укрепляющие традиции, прославляющие своими делами молодое суверенное государство. Поколение победителей – это те, кто спас Родину от фашистского порабощения, те, кто принес человечеству мир и свободу. Завещало нам как зеницу ока это поколение оберегать безопасность нашей страны. И мы гордимся, действительно гордимся тем, что Беларусь в нынешней тревожной обстановке по праву считается уголком стабильности.

Исполняя свое конституционное право, конституционную обязанность – вручая награды, – Президент успевает лично обменяться несколькими словами с героями сегодняшнего торжества. Тем более со многими встречается уже не первый раз.

Чеслав Кирвель, заведующий кафедрой философии педагогического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я ему в свое время подарил нашу «Историю философии» – первый труд Беларуси в мировой философии. И он меня попросил, чтобы я ему подарил последний учебник уже не по истории философии, а по курсу философии. А у нас такой учебник как раз не так давно вышел – уже второе переиздание. Я обязательно пришлю Президенту этот учебник.

Галина Гончарова, напротив, не только впервые получает такие поздравления от Президента – она вообще первая женщина в стране, представленная к званию «Заслуженный работник органов прокуратуры».

Галина Гончарова, советник Генерального прокурора Республики Беларусь:

Прокуроры делают все для того, чтобы люди уважали закон, исполняли его и, главное, верили в силу закона.

Ответные слова – чаще всего слова благодарности. Не только за награду, скорее за возможность реализовать себя, заниматься любимым делом, да и просто спокойно жить в своей независимой стране.

Георгий Бондаренко, директор государственного учреждения образования «Гимназия №4 Минска»:

Хотел бы сегодня высказать слова благодарности руководству страны, вам лично за то, что наша страна идет путем действительно правильной демократизации. За то, что мы строим не просто Беларусь, а Беларусь независимую, с высоким авторитетом не только в Европе, но во всем мире.

Уже на прощанье Президент поднимет бокал шампанского и пожелает собравшимся будущих наград.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень много услышал от вас, в том числе, как здесь было сказано, в вопросах правильной демократии. Александр Николаевич (прим. – Косинец), вам нужно выучить этот термин как главе Администрации Президента. Может быть, руководитель нашего учреждения расшифрует. Видите, он физик, математик, а как правильно мыслит. Поэтому много хороших вещей я услышал сегодня. Я это усвою. Спасибо вам огромное. Я постараюсь приспособить это к нашей правильной демократии. Не только к экономике. Весь ваш труд, который вы вкладываете в культуру, в экономику, в развитие предприятий, организаций, учреждений – все это будет аккумулировано и положено на алтарь служения нашему Отечеству мною во имя процветания нашей родной Беларуси, нашего клочка земли в центре Европы.

После торжественной церемонии сразу же к исполнению обязанностей. Ведь, как признаются обладатели почетных наград, такие признания профессиональных достижений и вправду как нельзя лучше вдохновляют на будущие победы.

Ольга Черноусова, директор государственного учреждения образования «Гимназия №13 Минска»:

Чувства переполняют душу. Это очень отрадно, потому что получить награду из рук главы государства – это обязывает. Это большой стимул к дальнейшему повышению своего профессионализма и мастерства.