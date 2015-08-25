Новости Беларуси. Арабские Эмираты рассматривают Беларусь в качестве партнера в исследованиях Марса. Академию наук Беларуси посетила делегация Космического агентства ОАЭ. Зарубежные специалисты приехали в Минск, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Отметим, Арабские Эмираты можно рассматривать как ближневосточный центр по космическим технологиям и обработке информации. Сектор подобных исследований — один из самых крупных в регионе с объемом прямых инвестиций около 5 млрд. долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед Насер аль-Ахбаби, генеральный директор Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов:

Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Беларусью достаточно хорошие, и это обусловлено хорошими отношениями между руководителями стран. Считаем, что в космическое сфере также есть большой потенциал для сотрудничества. Мы планируем запустить миссию на Марс. Это будет первый подобный запуск в регионе. Мы думаем, что совместная работа с Беларусью в этой сфере будет многообещающей.