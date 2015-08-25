Прямой эфир

Арабские Эмираты рассматривают Беларусь в качестве партнера в исследованиях Марса

25 августа 2015 08:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арабские Эмираты рассматривают Беларусь в качестве партнера в исследованиях Марса. Академию наук Беларуси посетила делегация Космического агентства ОАЭ. Зарубежные специалисты приехали в Минск, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Отметим, Арабские Эмираты можно рассматривать как ближневосточный центр по космическим технологиям и обработке информации. Сектор подобных исследований — один из самых крупных в регионе с объемом прямых инвестиций около 5 млрд. долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед Насер аль-Ахбаби, генеральный директор Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов:
Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Беларусью достаточно хорошие, и это обусловлено хорошими отношениями между руководителями стран. Считаем, что в космическое сфере также есть большой потенциал для сотрудничества. Мы планируем запустить миссию на Марс. Это будет первый подобный запуск в регионе. Мы думаем, что совместная работа с Беларусью в этой сфере будет многообещающей.

# Беларусь-ОАЭ # Мухаммед Насер аль-Ахбаби

Другие новости рубрики

Все новости
Первое заседание Белорусско-Оманского делового совета состоится в Минске 25 августа
25 августа 2015 08:09

Первое заседание Белорусско-Оманского делового совета состоится в Минске 25 августа

Майра Мора: Я покидаю страну на волне улучшающихся отношений Беларуси и Евросоюза
24 августа 2015 16:43

Майра Мора: Я покидаю страну на волне улучшающихся отношений Беларуси и Евросоюза

В Беларусь из Китая без виз. Кто и сколько дней может находиться в Синеокой без специальной отметки в паспорте?
24 августа 2015 16:15

В Беларусь из Китая без виз. Кто и сколько дней может находиться в Синеокой без специальной отметки в паспорте?