Антивоенные протесты прошли в США и в Европе. 60% американцев против военного вмешательства в дела Сирии

Новости США. Акции против военного вторжения стран Запада в Сирию проходят по всему миру. В США наиболее крупная развернулась в Вашингтоне у стен Белого дома. Манифестанты не согласны с агрессивной политикой Барака Обамы по вопросу о военном вмешательстве во внутренние дела Сирии. А доказательства о виновности официального Дамаска в применении химического оружия считают сфабрикованными.

Сотни манифестантов вышли и на улицы Нью-Йорка. С флагами Арабской Республики и плакатами: «Руки прочь от Сирии» они прошли маршем к «Таймс Сквер».

По данным соцопроса, против силового вмешательства выступают около 60% американцев, и лишь 9% – поддерживают. Тем временем официальный Вашингтон заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести удар по Сирии, не смотря на то, что ряд стран участниц блока НАТО уже отказались от военного вмешательства в дела Сирии без решения Совета Безопасности ООН.

От участия в атаке уже отказались 12 стран блока, среди них и Великобритания. 29 августа поздно вечером парламент страны отверг доводы премьер-министра Дэвида Кэмерона и большинством голосов отказался вмешиваться в сирийский конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антивоенные протесты разворачиваются и в Европе. В Греции тысячи демонстрантов собрались у посольства США. А в Турции антивоенный митинг прошёл около авиабазы, где размещаются американские военные.